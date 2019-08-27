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Выставка живописи и графики «Крапариум»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Выставка победителя Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать» в номинации «Живопись» 2018-2019 гг. Игоря

С 6 сентября по 3 октября 2019 года в музее современного искусства АРТМУЗА пройдёт выставка победителя Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать» в номинации «Живопись» 2018-2019 гг. Игоря Щербакова «Крапариум».

Вернисаж выставки состоится 8 сентября в 18:00

Игорь родился в военной части города Борисоглебск Воронежской области в 1990г. Рисовал с детства, но при выборе профессии не связывал свое будущее с изобразительным искусством, больше тяготея к живой природе. Игорь хотел поступать в «Лестех» на лесной факультет и стать егерем, уехать в Сибирь. Но судьба распорядилась иначе и поворотным моментом, «точкой невозврата» стало посещение мастерской одного художника по рекомендации школьного учителя ИЗО, который увидел в ученике хорошие способности к рисованию. И в 2007г. Игорь переехал в Воронеж, где поступил в Воронежское художественное училище и, довольно скоро, с 2014г. активно участвует в региональных, областных  коллективных и персональных выставках, побеждает в конкурсах и продолжает свое личное исследование возможностей изобразительного языка.

Однако тяга к первопричинам и архаическим корням, притяжение которых интуитивно ощущались автором с юности, по-прежнему живет в художнике, направляя его дорогой, наиболее близкой его личной природе. Музыка для автора является такой же необходимостью, как и живопись, он связывает эти составляющие жизни как совершенно неотделимые компоненты, находя в них сходную природу. Метафизический склад ума и способности внимательного исследователя рождают необходимость понять основу формирования звука, и художник изготавливает музыкальные инструменты из природных материалов, постигая квинтэссенцию как самого звучания, так и цветообразования красочных фактур.

Выставкой «КРАПАРИУМ» Игорь Щербаков стремится объединить работы разных лет и творческих периодов, в которых искал и до сих пор ищет точную живописную формулировку важных для него образов. Автору всегда был близок принцип творчества, как особой заповедной территории, где обитают краснокнижные редкие образы, за которыми художник внимательно присматривает и ухаживает. Это определенная лаборатория, в которой постоянно происходят эксперименты и отбор пластики символов. Результатом этой работы являются холсты, где проявляют себя эти образы. В этом смысле «Крапариум» (по корню авторского псевдонима Игорь Крапарь) - это личная лабораторная коллекция художника. Своего рода живые существа, населяющие его заповедник. В них можно проследить архетипы ботанических и антропоморфных форм – сплетающихся в общую субстанцию, что является ключевой идеей. Взаимодействие и проникновение друг в друга человеческого и природного начал. Для Щербакова важна первооснова этих процессов. Работа с живописью помогает их проанализировать.

Из-за неоднородности и неустойчивости этих образов художник старается «не замерзать» в одном стилистическом и техническом решении задачи – наработанный навык часто мешает схватить по-новому прочувствованную пластику. В этом и причина, почему работы разных лет могут так разниться, и автору важно видеть и действовать актуально на данный момент, тем самым двигаясь вперед.

«На мой взгляд, творчество при любых обстоятельствах должно быть живым. А живое очень сложно «упаковывать» в любые формы, особенно в простые. Пытаюсь всегда чувствовать, куда нужно идти и внимательно слушаю работу в процессе, это помогает настроится на нужную волну, все остальное я оставляю на суд и фантазию зрителя. Это его право. Работа не обязана быть разжёванной и объясненной, в противном случае она становится неинтересна. Поэтому в свой крапариум стараюсь собирать особенные «странные» реликты» - автор выставки Игорь Щербаков.

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Ц» 1 этаж

Источник: АРТМУЗА
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