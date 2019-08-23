Выставка «Баллады иных миров»

С 4 сентября по 1 октября 2019 года в музее современного искусства АРТМУЗА пройдёт выставка известного петербургского художника Игоря Иванова.

Игорь работает в технике ресайклинг (от англ. recycling - «переработка отходов») и продолжает диалог со зрителем новой выставкой. В экспозиции будут представлены работы разных лет, в которых художник задумывается о том, что все в природе циклично и стремится вернуться к истокам, чтобы затем начать новый цикл движения.

Многие визуально-пластические находки удивляют не только ностальгической нотой, отсылающей к футуристическим иллюстрациям романов научно- фантастического жанра и которые запоминаются, прежде всего, именно невероятными иллюстрациями, а лишь затем, текстом, но и, также, впечатляющей глубиной отсылок к архаике и мифологии, ставших визитной карточкой художника.

Увлекая своего зрителя в недра Земли и глубины океана, работы как всегда аскетичны в выборе вводимого в монохромную палитру вспомогательного цвета. Этот стилистический прием позволяет обратить все внимание на строгую гармонию композиции, ритмы фактур и необыкновенный сюжет, вдыхающий жизнь в каждую поведанную историю картины. Персонажи гротескны и обаятельны, одновременно устрашая своей правдоподобной вселенной и притягивая недосказанностью будущего. Мифология древних народов служит источником вдохновения и интегрируется в условия технического прогресса изображаемых цивилизаций, а загадки наследия Атлантиды порождают необыкновенные антропоморфные эксперименты.

Как долгая история, рассказанная в длительном странствии на привале у костра, сценарии и живущие в них герои воспринимаются уже не как утопия, но скорее как размышление автора о завтрашнем дне науки, техники, духа - их прогрессивном развитии, которое еще не здесь, но уже существует в параллельной нам вселенной, разбивающейся на тысячи возможных версий финала либо скачка вперед. Художник закольцовывает время, стремясь показать свое видение его взаимопроницаемости в этом бесконечном кружении вариаций.

Это баллады иных миров, невольным тайновидцем которых становится сам художник, приоткрывая зрителю завесу над единством знаний и религий, преданий и легенд древних рас, населяющих эти, так похожие на наш, сказочные миры.

Ждём Вас в музее современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Бизнес-арт» 3 этаж