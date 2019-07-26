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Военно-историческая реконструкция «Штурм Кенигсберга»

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56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Военно-историческая реконструкция сражения за базу Балтийского флота «Штурм Кенигсберга»

Взятие Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны. 28 июля во славу военно-морского флота России состоится грандиозное историческое представление: сотни гостей и жителей города увидят уничтожение последнего оплота Восточной Пруссии среди сохранившихся старинных зданий Кронштадта!

В День военно-морского флота на территории будущего военно-патриотического парка «Патриот» уникальная площадка со старинной архитектурой русского форта позволит воссоздать немецкий гарнизон, лагерь наступающей Красной Армии и поражающее своей реалистичностью сражение на обугленной пожарищами и иссеченной металлом земле.

С 11:00 откроется уникальный музей в старинных казармах и под открытым небом: выставочный военно-полевой лагерь обеспечит полное погружение в условия городского боя. Перед зрителями будут представлены выставки полевых госпиталей, артиллерийских орудий, танков и бронемашин, пулеметчиков, разведчиков, связистов, трофейного (немецкого) стрелкового вооружения. Каждый гость мероприятия сможет отведать «солдатскую кашу» в условиях полевой кухни, примерить эксклюзивный ретро-образ и послушать фронтовых музыкантов.

В 13.00 начнется показ техники, подразделений и вооружения.

В 14:00 входе реконструкции советская артиллерия обрушит на крепость лавину огня, сметая укрепления противника. Среди развалин не переставая будет литься орудийный и минометный огонь. В ответ в бой будут брошены все резервы врага, и тогда к сердцу крепости понесутся русские танки. Ни минуты промедления! Ключ к будущему миру лежит за непреступными бастионами прусской столицы, которая войдет в историю как самая неприступная крепость Третьего Рейха!

Организатор мероприятия — Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда». Вход для зрителей – свободный.

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