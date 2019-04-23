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Выставка "Бессмертный медсанбат"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Елизаветинской больнице состоится торжественное открытие фотовыставки «Бессмертный медсанбат»

29 апреля в 15.00 в Елизаветинской больнице (СПб, ул. Вавиловых, д.14, литера А) состоится торжественное открытие фотовыставки «Бессмертный медсанбат».

На официальном открытии с приветственным словом выступят представители Администрации Санкт-Петербурга и ветеранских организаций, ректор Санкт-Петербургского медико-социального института Борис Шулутко, главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров и вице-президент региональной общественной ассоциации «Врачи Санкт-Петербурга» Владимир Жолобов.

На экспозиции будут представлены более 200 сохранившихся фотокарточек медиков-героев, которые участвовали в спасении раненых солдат во времена Великой Отечественной войны. Фотографии организаторам выставки – медико-социальному институту и Региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» – присылали люди, в семьях которых есть ныне здравствующие или уже ушедшие из жизни ветераны Великой Отечественной войны: врачи, санитары и медицинские сёстры.

Среди героев, представленных на стендах, есть и дед главного врача Елизаветинской больницы Сергея Петрова – Юрий Викторович Петров. В 1931 г. он закончил 1-й ЛМИ, а 22 июня 1941 г. оказался на военных сборах в Бресте. Там его застала война. Вместе с тысячами военнослужащими Брестской крепости попал в плен. В плену организовал медицинский пункт, лечил многих защитников Брестской крепости, в том числе майора Гаврилова, известного как последний защитник Брестской крепости. Освобожден в 1945 г.

Вряд ли теперь возможно вспомнить поимённо всех, кто осуществлял самый гуманный в мире подвиг. Но и забывать их героизм недопустимо. Фотовыставка, рассказывающая о пути медиков-героев, имена которых знают и помнят теперь только их близкие, призвана воссоздать памятник медработникам, подарившим нам мир и жизнь! Мероприятие пока не имеет аналогов в нашем городе, но уже вышло на международный уровень: в создании экспозиции приняли активное участие граждане Европы и Прибалтики.

Выставка будет открыта в течение месяца, с 29 апреля по 29 мая, с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 16:00 в выходные и праздничные дни. Вход свободный для всех желающих.

Справка: за годы войны на фронте трудилось всего 700 тысяч медицинских работников. Благодаря их работе в строй вернулось около 72% раненых солдат и 90% больных, то есть приблизительно 17 миллионов человек.

Источник: Елизаветинская больница
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