Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия

Депутаты Петербурга Денис Четырбок и Анастасия Мельникова внесли на рассмотрение городского парламента проект закона, который разрешает волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия.

Как поясняют авторы инициативы, в настоящее время лица, допускаемые к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие лицензии и аттестации. Эти требования действуют, чтобы предотвратить причинение объектам какого-либо вреда. Вместе с тем деятельность по сохранению памятников нередко сопровождается работами, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации, например, расчистка прилегающей территории.

Парламентарии подчёркивают, что в случае принятия закона работа волонтёров не будет самостоятельной: добровольцы будут трудиться под руководством опытных аттестованных специалистов, которые их обучат и проконтролируют.

Добавим, что добровольческое движение в Петербурге насчитывает десятки тысяч людей, благодаря которым успешно реализуются многие важные проекты и программы. Только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году были задействованы более 2000 волонтёров.