Новый сезон «Ленфильм-клуба» стартует в сентябре

В нашей сентябрьской программе вас ожидает много интересного:

5 сентября в 19.00 приглашаем на предпремьерный показ документального фильма Кирилла Серебренников «После лета». Перед сеансом в кафе «Дранковъ» вас ждет выступление музыкантов. Сбор гостей в 18.30.

По сути это фильм эпиграф к художественной картине «Лето». Вдова Майка Науменко Наталья, журналисты Артемий Троицкий и Сева Новогородцев, музыкальный продюсер Андрей Тропило дают интервью Александру Кузнецову, сыгравшему роль Скептика. Они говорят о Ленинграде 1980-х, молодежи того времени и русском роке. Картина выйдет в прокат 6 сентября, спустя три месяца после релиза художественного фильма.

В главных ролях: Александр Кузнецов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Наталья Россовская (Науменко), Николай Михайлов, Сева Новгородцев, Игорь (Иша) Петровский.

ВНИМАНИЕ: на этот показ количество бесплатных билетов ограничено. Те, кто не успел зарегистрироваться через Timepad (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/799625/), могут приобрести билеты на сайте киностудии «Ленфильм» (http://www.lenfilm.ru/service/Kinoteatr-Lenfilm/).

10 сентября известному режиссеру Евгению Татарскому исполнилось бы 80 лет. 12 сентября в 19.00 состоится вечер памяти создателя «Приключений принца Флоризеля» и «Золотой мины». Сбор гостей в 18.30.

Друзья, коллеги, близкие режиссера поделятся своими воспоминаниями о мастере. Кроме того, мы покажем экранизацию повести Алексея Толстого «Упырь» «Пьющие кровь». На балу молодому князю Руневскому приглянулась Даша, племянница помещиков Сугробиных. Будучи приглашенным к ним в имение, Руневский не догадывался, что все родственники Даши – вампиры.

В главных ролях: Донатас Банионис, Андрей Соколов, Марина Влади, Юрий Оськин, Мария Мещерякова, Марина Майко, Владимир Изотов, Юлиан Макаров, Александра Колкунова, Гали Абайдулов и другие.

Вход свободный, но необходима регистрация через Timepad (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/events/).

17 сентября в 19.00 «Ленфильм-клуб» совместно с проектом «Зов земли» покажет фильм, посвященный одному из кочевых народов России. Перед показом гостей ждет развлекательная программа, специально подготовленная проектом «Зов земли».

Подробности о показе и регистрация появятся за неделю до события.

Прямой эфир дискуссий после показа будет доступен в группе ВК «Ленфильм-клуба» (https://vk.com/lenfilm_club), благодаря нашему партнеру – мастерской мероприятий Owent.