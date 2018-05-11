12 и 13 мая в Красносельском районе Санкт-Петербурга на территории Полежаевского парка состоится военно-историческая реконструкция «Последний бой», посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. Зрители увидят бой Красной Армии 10-12 мая 1945 года с немецкими частями, прорывающими из Праги в сторону союзнических сил.

Мероприятие проводится Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. Организатор мероприятия – Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда».

Военно-историческая реконструкция «Последний бой», ставшая уже традиционной, в этом году пройдет в Полежаевском парке и порадует гостей и зрителей новыми образцами советской и немецкой техники, расширенными выставочными зонами и, конечно, зрелищным сражением с уникальным сценарием. Десятки военно-исторических клубов покажут последнюю стратегическую операцию Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица Прага.

12 мая с 12.00 до 18.00 будет открыто масштабное событийное выставочное пространство, в рамках которого будут проводится экскурсии для школьников по многочисленным экспозициям, где будут представлены образцы военной техники двух войн, артиллерийские орудия, военно-полевые лагеря и медицинский полевой пункт Красной Армии, укрепления и позиции армии противника.

13 мая с 12:00 событийное пространство продолжит свою работу. На сцене состоится выступление творческих коллективов и оркестра, а в военно-полевом лагере – фронтовых бригад. Кульминацией мероприятия станет захватывающее дух событие – в 14.00 волною за волной силы Красной Армии бросятся на грозные вражеские баррикады. Сквозь эхо выстрелов и разрывов красноармейцы на руках пронесут трепещущее алое знамя Победы во имя тех, кто ровно 73 года назад принял последний бой! Авторы сценария реконструкции сражения тщательно прорабатывают все детали, чтобы максимально точно передать события того «последнего боя» весны 1945-го. Перед зрителями фестиваля развернется ожесточенное сражение с участием реконструкторов сил Вермахта и Ваффен-СС, штурмовых и пехотных подразделений РККА, медсанбата, артиллерии, бронетанковых частей.

После окончания реконструкции все желающие смогут выйти на поле, познакомиться и сфотографироваться с реконструкторами, а также посетить выставки и экспозиций, работа которых закончится в 18.00.