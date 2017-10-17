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«Большая игра»: в Петербурге научат играть и выигрывать

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Автор: Надежда Кокарева
0
Фото:
vk.com
21-22 октября в Петербурге впервые пройдет международный фестиваль психологических и бизнес-игр «Большая игра».

По данным Яндекса, 13594 человека в месяц обращаются к поисковику с запросом «психологические игры». Использовать игру как инструмент познания и обучения стали еще в древности. Игровая терапия активно используется в психоанализе с 20-х годов прошлого столетия. Сегодня интерес к игропрактике, как мы видим, постоянно растет. Убедиться в этом можно будет 21-22 октября на фестивале психологических и бизнес-игр «Большая игра», который в 11-й раз соберет психологов-игропрактиков и тех, кто готов учиться не на ошибках, а в игре. Впервые это мероприятие вышло на международный уровень, оно пройдет в Петербурге, в пространстве ARTPLAY(пл. Красногвардейская, д. 3).
Фестиваль «Большая игра» — идеальное место для знакомства с играми и поиска ответов на поставленные вопросы. Причем вопросы могут быть самые разные — от «как выйти замуж?» или «как купить квартиру?» до вопросов о собственном предназначении. Главное — чтобы играющий действительно хотел найти ответ. Любая игра моделирует различные жизненные ситуации, она создает «лабораторные условия», в которых можно безопасно их «отрепетировать», прежде чем реализовать что-то в реальной жизни. При этом игрок меняет фокус с проблемы на решение, с препятствия на цель, замечает новые возможности и ресурсы, получает ценную обратную связь, пробует новые виды коммуникаций и так далее, в зависимости от контекста игры и решаемых задач. Научиться этому означает научиться управлять собственной жизнью, а значит, одержать главную победу – победу над собой.
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