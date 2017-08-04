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» » Театральный Петербург на Книжных аллеях

Театральный Петербург на Книжных аллеях

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Bileter(ДТЗК)
Bileter и петербургские театры перенесут зрителей в инопланетный мир на Книжных аллеях

Bileter(ДТЗК) начинает новый театральный сезон и представляет проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях». 5 августа на Малой Конюшенной стартует беспрецедентный театральный марафон, который откроют артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты» и театра-фестиваля «Балтийский дом».

5 августа на Малой Конюшенной ожидается десант инопланетян: специально для выступления на проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях» артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты» приготовили «Инопланетное ревю», основанное на элементах детского спектакля из репертуара театра «Планета Чудес» по мотивам сказок Джанни Родари.

В другой мир – мир музыки и романтики – пригласят зрителей  актеры Театра-фестиваля  «Балтийский  дом». Они представят   музыкальные номера  из  репертуара  театра.  В  исполнении  Н.  Индейкиной,  И.  Муртазаевой,  А.  Родимова и  А.  Чернышева  прозвучат  вокальные партии  из  спектаклей «Шерлок  Холмс» (музыка Р.  Паулса),   «Алые паруса» (музыка Ф.  Латенаса) и  романсы  из  спектакля  «Таланты  и  поклонники».

Посетителей выступлений проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» ждет настоящая феерия из музыки, удивительных костюмов, спецэффектов и чудес. Самых активных зрителей будет ждать настоящий инопланетные подарки, конкурсы и викторины от театров и организатора проекта компании Bileter(ДТЗК).

Вход свободный. Начало представления в 14.00
Источник: Bileter(ДТЗК)
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