Bileter(ДТЗК) начинает новый театральный сезон и представляет проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях». 5 августа на Малой Конюшенной стартует беспрецедентный театральный марафон, который откроют артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты» и театра-фестиваля «Балтийский дом».

5 августа на Малой Конюшенной ожидается десант инопланетян: специально для выступления на проекте «Театральный Петербург на Книжных аллеях» артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты» приготовили «Инопланетное ревю», основанное на элементах детского спектакля из репертуара театра «Планета Чудес» по мотивам сказок Джанни Родари.

В другой мир – мир музыки и романтики – пригласят зрителей актеры Театра-фестиваля «Балтийский дом». Они представят музыкальные номера из репертуара театра. В исполнении Н. Индейкиной, И. Муртазаевой, А. Родимова и А. Чернышева прозвучат вокальные партии из спектаклей «Шерлок Холмс» (музыка Р. Паулса), «Алые паруса» (музыка Ф. Латенаса) и романсы из спектакля «Таланты и поклонники».

Посетителей выступлений проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» ждет настоящая феерия из музыки, удивительных костюмов, спецэффектов и чудес. Самых активных зрителей будет ждать настоящий инопланетные подарки, конкурсы и викторины от театров и организатора проекта компании Bileter(ДТЗК).

Вход свободный. Начало представления в 14.00