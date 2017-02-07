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Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Дворца Белосельских-Белозерских

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42
Автор: NewsOnline
0
Фото:
ostashkov.ru
Оценить великолепную актерскую игру по одноименной пьесе, зритель сможет 11 февраля на сцене Дворца Белосельских-Белозерских

Михаил Васильевич Кречинский - человек, одержимый безудержной страстью к азартным играм. Игра для него - смысл жизни, ради своей выгоды он готов отказаться от моральных и жизненных принципов и поставить на кон судьбу провинциальной барышни Лидочки.
Спектакль поставлен по пьесе «Свадьба Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина, одной из самых загадочных фигур русской литературы. Известно, что отдельные фрагменты, автор сочинял, находясь в тюрьме, по подозрению в убийстве своей гражданской супруги, француженки Луизы Симон-Деманш.

Образ главного героя является сложным и многогранным. С одной стороны это обаятельный потребитель, жулик и интриган, с другой - Кречинскому, как и любому человеку, не чужды подлинные чувства и высокие стремления.

«Кречинский-Игрок. Больной человек. Его болезнь - патологическая страсть к игре. Он, как наркоман, знает, что страсть убьёт его....но уже ничего не может сделать с этой пагубной зависимостью. Его образ жизни лишил его самого дорогого - дома, семьи, состояния… Понимает и раскаивается. Человек с горячим умом и холодным сердцем», - именно так характеризует своего героя актер Никандр Кирьянов, блистательно сыгравший роль Кречинского.

Яркие персонажи, жизненные ситуации, декорации, потрясающе красивые костюмы - все это нашло отклик не только в зрительских сердцах, но и получило достойную оценку профессионального жюри - спектакль, в постановке народного артиста Рецептера Владимира Эмануиловича, вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».

Оценить великолепную актерскую игру по одноименной пьесе, зритель сможет 11 февраля на сцене Дворца Белосельских-Белозерских по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.41.
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