Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Дворца Белосельских-Белозерских

Михаил Васильевич Кречинский - человек, одержимый безудержной страстью к азартным играм. Игра для него - смысл жизни, ради своей выгоды он готов отказаться от моральных и жизненных принципов и поставить на кон судьбу провинциальной барышни Лидочки.
Спектакль поставлен по пьесе «Свадьба Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина, одной из самых загадочных фигур русской литературы. Известно, что отдельные фрагменты, автор сочинял, находясь в тюрьме, по подозрению в убийстве своей гражданской супруги, француженки Луизы Симон-Деманш.
Образ главного героя является сложным и многогранным. С одной стороны это обаятельный потребитель, жулик и интриган, с другой - Кречинскому, как и любому человеку, не чужды подлинные чувства и высокие стремления.
Яркие персонажи, жизненные ситуации, декорации, потрясающе красивые костюмы - все это нашло отклик не только в зрительских сердцах, но и получило достойную оценку профессионального жюри - спектакль, в постановке народного артиста Рецептера Владимира Эмануиловича, вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».
Оценить великолепную актерскую игру по одноименной пьесе, зритель сможет 11 февраля на сцене Дворца Белосельских-Белозерских по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.41.