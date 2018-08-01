Виды массажа в массажном салоне

Массаж – это эффективная процедура, комплексно воздействующая на организм и позволяющая успешно справляться с различными заболеваниями. Иногда массаж прописывает лечащий врач, и тогда сеансы проходят в медицинских учреждениях. Но далеко не всегда курс массажа проходят по медицинским показателям. К примеру, вряд ли участковый врач выдаст пациенту направление на процедуру по причине стресса. Да и не принято у нас с подобными «мелочами» обращаться в поликлинику. Массажный салон – другое дело!

В последние году набирает популярности услуга немедицинского массажа. К примеру, по ссылке euforiann.ru находится массажный салон «Эйфория» - любимое заведение многих жителей Нижнего Новгорода. Какие же виды массажа можно получить в подобных заведениях?

Пожалуй, наибольшей популярностью пользуется расслабляющий массаж. Эта процедура (а особенно – курс процедур) способна сотворить с организмом чудо. И не только на физическом, но и на психологическом уровне. Дело в том, что различные негативные эмоции и нерешённые проблемы вызывают в теле человека напряжение определённых групп мышц. Если эмоция наступает регулярно, а проблема не решается, напряжение перерастает в зажатости и блоки, из-за которых развиваются заболевания различных органов. Массажист находит на теле клиента проблемные места и помогает снять мышечное напряжение. В результате улучшается здоровье близлежащих органов, а также психологическое состояние (ведь обратные связи никто не отменял!).

Противоположным действием обладает активизирующий массаж, который в салоне «Эйфория» рекомендуют проводит ТВ первой половине дня. Сеанс такого массажа действует на организм тонзирующе, добавляет энергии и бодрости.

Отдельно следует упомянуть о лимфодренажном массаже. Эта процедура позволяет ликвидировать застойные явления, активизировать в организме обменные процессы и ускорить метаболизм, что, в конечном итоге, помогает быстрее сбросить лишний вес.

Модным трендом последнего десятилетия стал тайский массаж, мастера которого уже не первый год работают в салоне «Эйфория». Эта восточная техника содержит в себе не только физическое воздействие на тело клиента, но и энергетическую гармонизацию его состояния. Сама процедура состоит из мягкого воздействия на биологически активные точки на человеческом тебе в сочетании с растяжением и компрессией.

Особенно приятной, по заверению многих, процедурой является ароматерапевтический массаж. Массажист воздействует на клиента не только руками, но и различными ароматам, одни из которых расслабляют и успокаивают, другие активизируют и наполняют энергией.