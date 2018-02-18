Как продвигать сайт в Санкт-Петербурге в 2018 году

Если вы хотите эффективно продвинуть ваш ресурс в поисковых системах, нужно учитывать, что многие способы, работающие 3-5 лет назад, уже не актуальны. В лучшем случае они не принесут желаемых результатов, а в худшем приведут к снижению посещаемости. К примеру, раньше можно было использовать любые ссылки для продвижения, но Гугл, а затем и Яндекс, ввели алгоритмы отсеивающие сайты с некачественным ссылочным профилем. Это всего одно из многочисленных нововведений. Поисковые сервисы не стоят на месте и постоянно совершенствуются, стараясь предоставить пользователю качественную информацию.

На начало 2018 года можно выделить семь основных фактов, на которые следует обратить внимание при SEO продвижении по Санкт-Петербургу:

Покупка ссылок еще имеет значимый вес при продвижении, но актуальны только качественные ссылки. Прогон сайта по тысячам каталогов, форумов и пр. не принесет пользы. Следует покупать качественные ссылки на схожих по тематике ресурсах и в том регионе, где компания оказывает свои услуги. Проверить качество сайта донора можно через онлайн сервисы Checktrust или Xtool.

Занимаясь составлением семантического ядра нужно постараться полностью охватить релевантные запросы. К примеру, если ваша компания продает кондиционеры, уделите внимание всему ассортименту и проверьте запросы по месту применения (кондиционеры для дома, для офиса, для склада, для комнаты), по типу (промышленные, бытовые, сплит-системы) и пр. Не стоит стремиться продвинуться по общим фразам – «кондиционер» и т.п., они не принесут желаемого эффекта. Больше пользы будет от ключа «купить кондиционер для дома» или «стоимость бытовой сплит-системы».

Региональность является еще одним важным фактором при ранжировании выдачи (особенно для Яндекса). Продвижение сайтов в Санкт-Петербурге имеет ряд отличий от других регионов. Рекомендуется поддерживать актуальную информацию в Гугл Бизнес, Яндекс Справочнике, ДубльГИС и других системах. Также следует указывать данные в текстовой части сайта, и тегах (Title, Alt, Description).

Проверьте и приведите в порядок техническую сторону сайта. Следует уделить внимание скорости загрузки страниц, адаптивность верстки, наличие SSL сертификата (если вы принимаете платежи от клиентов через сайт).

Анализируйте поведенческие факторы. Глубина просмотра, время, проведенное на сайте, отказы и пр. – все влияет на поисковую выдачу. Раньше в большей степени Яндекс уделял внимание поведенческому фактору, но в прошлом году и Гугл признал, что учитывает эти параметры при ранжировании.

Работу над юзабилити оптимально применять в комплексе с предыдущим пунктом. Полученные данные позволяют создать удобный для посетителя интерфейс, оптимизировать меню, элементы управления и многое другое.