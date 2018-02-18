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Как продвигать сайт в Санкт-Петербурге в 2018 году

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70
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Если вы хотите эффективно продвинуть сайт, нужно учитывать многое

Если вы хотите эффективно продвинуть ваш ресурс в поисковых системах, нужно учитывать, что многие способы, работающие 3-5 лет назад, уже не актуальны. В лучшем случае они не принесут желаемых результатов, а в худшем приведут к снижению посещаемости. К примеру, раньше можно было использовать любые ссылки для продвижения, но Гугл, а затем и Яндекс, ввели алгоритмы отсеивающие сайты с некачественным ссылочным профилем. Это всего одно из многочисленных нововведений. Поисковые сервисы не стоят на месте и постоянно совершенствуются, стараясь предоставить пользователю качественную информацию.
На начало 2018 года можно выделить семь основных фактов, на которые следует обратить внимание при SEO продвижении по Санкт-Петербургу:

  • Покупка ссылок еще имеет значимый вес при продвижении, но актуальны только качественные ссылки. Прогон сайта по тысячам каталогов, форумов и пр. не принесет пользы. Следует покупать качественные ссылки на схожих по тематике ресурсах и в том регионе, где компания оказывает свои услуги. Проверить качество сайта донора можно через онлайн сервисы Checktrust или Xtool.

  • Занимаясь составлением семантического ядра нужно постараться полностью охватить релевантные запросы. К примеру, если ваша компания продает кондиционеры, уделите внимание всему ассортименту и проверьте запросы по месту применения (кондиционеры для дома, для офиса, для склада, для комнаты), по типу (промышленные, бытовые, сплит-системы) и пр. Не стоит стремиться продвинуться по общим фразам – «кондиционер» и т.п., они не принесут желаемого эффекта. Больше пользы будет от ключа «купить кондиционер для дома» или «стоимость бытовой сплит-системы».

  • Региональность является еще одним важным фактором при ранжировании выдачи (особенно для Яндекса). Продвижение сайтов в Санкт-Петербурге имеет ряд отличий от других регионов. Рекомендуется поддерживать актуальную информацию в Гугл Бизнес, Яндекс Справочнике, ДубльГИС и других системах. Также следует указывать данные в текстовой части сайта, и тегах (Title, Alt, Description).

  • Проверьте и приведите в порядок техническую сторону сайта. Следует уделить внимание скорости загрузки страниц, адаптивность верстки, наличие SSL сертификата (если вы принимаете платежи от клиентов через сайт).

  • Анализируйте поведенческие факторы. Глубина просмотра, время, проведенное на сайте, отказы и пр. – все влияет на поисковую выдачу. Раньше в большей степени Яндекс уделял внимание поведенческому фактору, но в прошлом году и Гугл признал, что учитывает эти параметры при ранжировании.

  • Работу над юзабилити оптимально применять в комплексе с предыдущим пунктом. Полученные данные позволяют создать удобный для посетителя интерфейс, оптимизировать меню, элементы управления и многое другое.

  • Анализ конкурентов является неотъемлемой частью успешного продвижения сайта в поисковиках по Санкт-Петербургу. Всегда можно найти готовое эффективное решение по юзабилити, поисковой оптимизации, контенту, функционалу и реализовать его у себя.

windakolit.com
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