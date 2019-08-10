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Как избежать мошенничества при покупке жилья

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Приобретая недвижимость можно наткнуться на мошенников.

Приобретая недвижимость можно наткнуться на мошенников. Для того, чтобы избежать мошенничества, следует знать о том, в каких местах возможен обман при покупке жилья.

Процесс покупки квартиры не терпит спешки. Ключевыми являются верное документальное оформление сделки и тщательная проверка, которую можно провести воспользовавшись онлайн сервисом https://rosreestr.net, где также возможно быстро официально получить выписку из ЕГРН с официальной печатью Росреестра.

Существуют наиболее часто встречаемые схемы мошенничества с недвижимостью:

Занижение реальной стоимости недвижимости в договоре. Обставить такую просьбу продавец может как угодно, однако эта схема служит средством наживы. После заключения такой сделки продавец может затребовать ее расторжения, и в таком случае покупателю вернется только та сумма, которая указана в договоре.

Не редки ситуации, когда одна и та же собственность продается сразу нескольким покупателям. Такой вид мошенничества довольно трудно выявить, поэтому его сложно избежать.

Оперирование поддельными или недостоверными документами. Привлечение юриста, а также собственная внимательность к деталям, в том числе и в документах, позволит избежать такого типа обмана.

Сделка по доверенности, которая была просрочена. Следует быть внимательным при вычитывании любого рода документов.

Совершение покупки неприватизированного жилья. Не нужно доверят продавцу, который обещает уладить вопрос приватизации после подписания договора. Такие нюансы должны быть решены до выставления недвижимости на продажу.

При общении с продавцом следует обращать внимание на детали и мелочи, а также на его поведение. Часто аферисты выдают очень большой объем информации сразу, чтобы увлечь покупателя в сторону от явных недочетов. Не стоит торопиться в подписании любых документов и, особенно, с передачей денег. Нужно внимательно вычитать все документы и обдумать решение о сотрудничестве именно с этим продавцом.

Существую некоторые часто встречаемые виды мошенничества при покупке вторичного жилья. К ним можно отнести:

Замаскированные существенные недостатки. Состояние приобретенного жилья может неприятно удивить после совершения покупки.

Обнаружение прописанных особ. Необходимо соглашаться на сделку только при полном снятии с регистрации в данном объекте недвижимости всех лиц.

Неверно или недооформленное наследство. Внезапно возникшие наследники могут оспорить право нового владельца на владение недвижимостью.

При покупке квартиры в новостройке, следует обезопасить себя от недобросовестного застройщика. Для этого нужно тщательно проверить документы застройщика, а также изучить его репутацию и количество удачно завершенных строек.

При покупке жилья в ипотеку, следует внимательно изучить ипотечный договор, составляемый банком. Особое внимание следует уделить условиям, которые могут привести к конфискации недвижимости.

Сопровождение всех ключевых этапов сделки по приобретению недвижимости юристом поможет избежать мошенничества.

Важным моментом покупки квартиры является передача денег. Передача залога должна осуществляться только при наличии свидетелей, при этом обязательно должна быть оформлена расписка за подписью всех вовлеченных сторон. Юристы рекомендуют передавать основную часть платежа после получения права на владение квартирой.

Все рекомендации по тому, чтобы обезопасить себя от обмана при покупке квартиры, можно свести к внимательности. Нужно детально вычитывать каждый документ, требовать подтверждения всех имущественных прав продавца и документов, удостоверяющих его личность. Никогда не поддаваться спешке. При обилии информации и, в особенности, при возникновении подозрений, лучше сделать шаг назад и все хорошенько обдумать. Неторопливость и внимательность позволят осуществить задуманное и стать владельцем желанной недвижимости.

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