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Петербуржцы предпочитают селиться в Приморском районе

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Петербургские эксперты по недвижимости выяснили, в каком районе горожане предпочитают покупать жилье.

Потребители чаще всего ищут квартиры в Приморском районе, показала статистика последних восьми месяцев. Именно эта часть мегаполиса, по признанию специалистов, становится центром притяжения деловой, культурной и туристической активности. Предложение жилья на любой вкус и кошелек, а также стремительное развитие инфраструктуры привлекают все больше петербуржцев.
Активная застройка земель по обе стороны Лахтинского разлива началась еще до появления «Лахта-центра», около 3-4 лет назад эксперты уже прочили территории перспективное будущее. В прошлом году новую городскую доминанту сдали в эксплуатацию, и теперь строительная тенденция набирает обороты, а спрос на жилье в Приморском неуклонно растет, как и стоимость квартир.
По сведениям баз данных недвижимости, в районе более 30 предложений объектов комфорт-класса. Именно такой тип жилья является на сегодня наиболее популярным среди потребителей. Квартиры продаются с чистовой либо предчистовой отделкой, новые микрорайоны обеспечены социальной инфраструктурой: школы, садики, стоматологии, магазины, детские площадки, парковки, фитнес-центры. Рекламируя жилые комплексы, застройщики делают ставку на отличную экологию района – зеленые насаждения в нем занимают около четверти всей площади (Юнтоловский заказник, Удельный парк, Парк 300-летия Санкт-Петербурга). Кроме того, потенциальных покупателей привлекает обилие мест для отдыха: Газпром-арена, яхт-клуб, гольф-клуб, торгово-развлекательные комплексы, бассейны, контактные зоопарки.
Так, среди интересных предложений – ЖК «Полис на Комендантском» от застройщика «Полис Групп». На данный момент объект готов более чем на 80%, ведется благоустройство. Комплекс привлекателен близостью к метро с одной стороны и к Юнтоловскому лесопарку с другой. Помимо 3 садиков, школы и игровой площадки застройщики обещают обустроить детский веревочный парк, эко-городки и собственный эко-парк.
Много разнообразных объектов в Приморском предлагает SETL CITY. Среди них не только комплексы комфорт-класса, такие как ЖК «ArtLine» и ЖК «Чистое небо», но и элитное жилье: ЖК Stockholm, ЖК Riverside и другие. Последние привлекательны индивидуальным дизайном: формы построек образуют уединенные благоустроенные внутренние дворы с отличными видовыми характеристиками, в квартирах предусмотрены лоджии и террасы.
Однако многие горожане признают, что проживание в людных многоэтажках с заставленными транспортом дворами, даже с максимальным комфортом, утомляет. Для ценителей размеренности на манер загородной жизни в Приморском районе также есть разнообразные предложения.
Для любителей тишины привлекателен «Лахта Парк» – комплекс апартаментов комфорт-класса общей площадью 17 га, застроенный малоэтажными корпусами, коттеджами и сити-виллами эксклюзивных планировок. На полностью благоустроенной и охраняемой территории имеются парковки, детские городки и площадка для выгула собак. Дома возведены с панорамным остеклением и террасами, обеспечивающими вид на башню «Газпрома», зеленые насаждения и разлив. «Лахта Парк» при своей уединенности транспортно доступен: вдоль набережной, через ЗСД или КАД легко добраться в центр города или до аэропорта.
На берегу Финского залива, примыкая к Парку 300-летия, расположен комплекс апартаментов «Лахта Плаза». Застройщик позиционирует его как объект бизнес-класса, построенный для современных успешных людей, ценящих свое время. Комплекс состоит из 5 корпусов, рядом расположена четырехзвездочная гостиница с рестораном, спа и конференц-залом. Территория комплекса имеет выход к набережной, где вдоль Лахтинской гавани расположен променад с прекрасным видом на море.
Таким образом, приток застройщиков в Приморский район создает конкуренцию, заставляющую компании постоянно повышать качество предлагаемого жилья. Уникальные особенности можно найти практически в каждой новостройке: это индивидуальные архитектурные решения, видовые характеристики, комфорт, забота об экологии.

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