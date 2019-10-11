Установка ночных камер видеонаблюдения в СПБ

Наша компания поставляет только качественные и проверенные купольные и цилиндрические камеры, а так же оборудование для видеонаблюдения от производителя. Наш опытный инженер занимается установкой видеонаблюдения более 7 лет и знает все нюансы различных систем, так как выполнил более 200 объектов. На все работы предоставляется гарантия до 3 лет. Наши специалисты имеют большой опыт установки и обслуживания систем видеонаблюдения, поэтому обращаясь к нам, Вы можете быть уверенными, что все будет установлено по нормативам и ГОСТ.

Перед началом установки видеонаблюдения или системы СКУД наш инженер Иван, выезжает на объект и производит необходимые замеры. Совместно с клиентом инженер согласовывает план нахождения устройств, обзор видеокамер, а так же установку ПО. После согласования всех нюансов и подписания договора, мы приступаем к работе.

Видеонаблюдение может быть установлено на объекте от 1 часа, в зависимости от количества камер, высоты установки и сложности проведения кабеля/витой пары время может меняться. Исходя из опыта, от 4-10 камер может быть установлено за один рабочий день, иногда установка видеонаблюдения растягивается на 2-3 дня при установке от 16 и более камер. Наша профессиональная команда во главе с инженером может установить систему видеонаблюдения быстро, так как опытный инженер руководит всем процессом, сокращая время простоя монтажников. Кроме этого, специалисты смогут обучить человека, как правильно использовать и управлять системой.

Кроме этого, наши менеджеры подберут систему, которая поможет защитить ваш объект и создаст непрерывную защиту помещений и территории, для разных объектов. В каталоге компании небольшой выбор товаров собственной торговой марки с различными параметрами, но они имеют четкую матрицу 1/2.8 Sone Sensor по цене простых камер.

Преимущества ночных камер

Существует огромное количество преимуществ ночных камер, о которых стоит узнать людям, которые заинтересованы в установке системы видеонаблюдения на складе или промышленном объекте. Так как бесспорно, такие камеры, защитят намного лучше территорию за счет своего угла обзора и четкости изображения.

Самые распространённые устройства:

Цветная IP камера VL-8400M 1080 Full HD. С помощью этого устройства можно получить четкое изображение в ночное время суток. Камера защищена от проникновения влаги и пыли. В ночное время суток устройство снимает в цвете, поэтому видео будет не черно-белым. Цветная камера VL-8400-WL-LG 1080 Full с моторизированным объективом. Камера снимает настолько качественно, что ночью всё будет идеально видно. Кроме того, устройство имеет хорошую матрицу. Камера гарантирует, что человек получит четкую, детализированную, равномерную картинку.

Все камеры правильно спроектированы и имеют матрицу с высокой детализацией изображения, а с помощью разрешения 1080 Full HD можно увидеть четче маленькие детали происходящего. При подключении «удаленного доступа» можно наблюдать за ситуацией в реальном времени с мобильного телефона или компьютера, на которое установлено ПО.

Данные камера присутствуют в наличии, поэтому их можно приобрести. Товар является уникальным на рынке Санкт-Петербурга, ведь другие организации не поставляют такие устройства. Цветные камеры сделаны качественно, прочно и надежно, поэтому они будут снимать четко и без размытия.

Преимущества нашей компании заключается в том, что:

Предоставляем гарантию до 3 лет;

Поддержка 24 часа в сутки;

Выезд инженера по территории СПБ и ЛО бесплатно до 50 км от Санкт-Петербурга;

Оборудование VideoLine поставляется с завода, поэтому имеет привлекательные цены;

Представляется бесплатная консультация, а также специалисты помогут подобрать систему видеонаблюдения, при этом мы даем гарантированную скидку 10% на установку.

За восемь лет компания «ВидеоЛайн» стала узнаваемой компанией на рынке СПБ. Нам важен каждый клиент, поэтому даже к самым сложным и «секретным» задачам мы подходит со всей ответственностью. Каждый клиент получит качественные услуги и останется довольным. Установка видеонаблюдения на складе или промышленной зоне выполняется профессиональной командой, поэтому оборудование прослужит долгое время. Более подробно вы можете узнать у нашего инженера: 8(812)649-14-77 или отправив заявку на почту: videoline.spb@yandex.ru. Заказать установку видеонаблюдения!