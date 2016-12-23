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» » » Выбираем ноутбук

Выбираем ноутбук

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Спрос на классические ноутбуки по-прежнему остается стабильно высоким

Спрос на классические ноутбуки по-прежнему остается стабильно высоким. Если важно быстро набирать текст, смотреть фильмы, играть в игры или работать с графикой, рекомендуется как раз покупать ноутбуки. Но данные виды компьютеров встречаются в продаже разными и пользователю важно выбрать правильный вариант, сразу мощный вариант или потом провести ускорение ноутбука.

Большая часть пользователей отталкивается от диагонали монитора. Для каждодневных нужд предпочтительно купить ноутбук с диагональю монитора 15.6-17 дюймов, но если на первый план выходи экономия энергии, разумно купить технику с меньшей диагональю. При затемнении экрана, если ноутбук работает от батареи, автономный ресурс автоматически увеличивается.

Для увеличения автономной работы рекомендуется покупать ноутбук с предельно мощной батареей. У нетбуков чаще всего встречаются литиевые батареи с четырьмя ячейками, но ноутбуки чаще всего комплектуются 6-9 ячейками, позволяющие достичь автономной работы в течение 7-8 часов. Топовые модели нетбуков, за счет использования SSD-накопителей, могут иметь аналогичный ресурс более 14 часов! Но стоимость их достаточно велика. Но в плюс пользователь получает, купивший ноутбука с SSD, возможность выдерживания техники серьезных механических ударов, быстрой загрузки ОС и стабильную работу при высокой температуре окружающей среды.

Порой выгоднее купить классическую версию ноутбука с механическим жестким диском или HDD, который отличен большой емкостью (в несколько Тб!) и низкой ценой. Единственное, что нужно помнить в последнем случае – не оставлять технику с HDD в спящем режиме и выносить на улицу, поскольку механические части диска в вышеуказанном режиме не фиксируются!

Важно обратить внимание на бренд процессора. Для повседневной работы, когда нужно печатать, смотреть кино и заходить в Интернет, вполне пригодится процессор от Intel, но для тяжелой графики или игр, лучше использовать прекрасно себя показавшие процессоры от AMD, ценные высокой мощностью и низким потреблением энергии.

Корпус ноутбуков также имеет критическое значение. Бюджетные версии, как правило, имеют пластиковый противоударный матовый или глянцевый корпус, тогда как более дорогие модели оснащаются алюминиевым корпусом, способным выдерживать самые серьезные механические воздействия. Недостаток корпуса из алюминиевого сплава имеется – он отличается повышенной теплопроводностью и на нем крайне проблематично работать в жару или мороз. Именно поэтому техника из безотказного пластика до сих пор пользуется повышенным спросом у большинства пользователей.
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