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Уолл-стрит идет на рынок криптовалют: почему не растут цены

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Уолл-стрит ищет пути включения биткоина и других видов виртуальных денег в свою работу.

Уолл-стрит ищет пути включения биткоина и других видов виртуальных денег в свою работу. Несколько всемирно известных финансовых компаний заявили, что будут пытаться работать с криптовалютами. Вы наверняка могли подумать, что поддержка тяжеловесов в адрес крайне спекулятивных активов должна подхлестнуть рост цен на биткоин и его аналоги. Она ведь помогает реализоваться спросу крупных инвесторов на этот вид активов. А рынок виртуальных денег, казалось, это не впечатляет. Цены на биткоин и другие токены не растут или даже падают.

Банк Goldman Sachs готовится торговать фьючерсами на биткоин, рассматривает вариант обмена и торговли самими токенами. Компания Intercontinental Exchange, которая владеет Нью-Йоркской стоковой обменной биржей, обсуждает тип свопов для институциональных инвесторов, которые желают иметь дело с виртуальными валютами.

Эти шаги могут приоткрыть дверь крупным инвесторам, которые получат, наконец, доступ к цифровым монетам. Но большой неопределенностью для всех является тот факт, что индустрия криптовалют является нерегулируемой. И как будут ее контролировать власти, никому не ясно. Однако уже в такой ситуации фьючерсные контракты и свопы позволят трейдерам делать ставки на виртуальные валюты, находясь в правовом поле. То есть, к примеру, на территории Америки они будут действовать в соответствии с правилами, управляемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.

Есть и другие финансовые компании, которые также ищут пути работы с рынком криптовалют. Например, агентство «Блумберг», которое управляет самой популярной платформой для обмена данными и сообщениями для трейдеров с Уолл-стрит, недавно заявило о запуске индекса оценки десятки самых ликвидных криптоактивов. Разрабатывать и высчитывать индекс агентство будет совместно с фирмой Galaxy Digital Capital Management, которую в давние времена основал известный энтузиаст виртуальных валют Майк Новогратц.

И это далеко не первые попытки крупных игроков иметь дело с рынком криптовалют. Первыми были две чикагские биржи, которые с декабря 2017 года торгуют фьючерсами на биткоин. Тогда купить биткойн можно было за $20 000. Некоторые связывают такой скачок с тем фактом, что фондовый рынок начал принимать виртуальные валюты в качестве активов. А теперь подобного не происходит.

В марте банк BNY Mellon заявил, что готов взять на себя роль в хранении криптовалют. Этот банк сейчас имеет на счетах около $33 триллионов, это активы, которые находятся под особой охраной, на которой специализируется это учреждение. В Америке это называют терминами «опека» или «попечительство». Это подразумевает особо жесткие меры защиты от грабежей и потерь активов. А в мире цифровых валют риски утратить средства из-за действий хакеров являются весомыми. Ведь уже было несколько случаев кражи крупных сумм денег с криптовалютных бирж в прошлом. В отличие от банков, такие платформы обычно не имеют специализированных отделов по борьбе с утечкой и воровством средств.

На фоне всех этих изменений многие держатели криптовалют ждут роста стоимости своих активов. А этого не происходит. Возможно, без подобных новостей, цены шли бы и дальше вниз. А пока приход крупных игроков в индустрию эйфорию ни у кого не вызывает. Ведь, как показал опыт начала первых фьючерсных торгов в декабре, приход опытных инвесторов не обязательно увеличивает цены на активы. И ждать этого из-за самого факта их вовлечения было бы наивно.
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