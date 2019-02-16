В связи с постоянно ужесточающейся рыночной конкуренцией, производители стремятся изготавливать продукцию достойного качества по минимальной себестоимости. Вот почему большинство бизнес-процессов автоматизируются или передаются на внешнее управление. В особенности, речь идет о некоторых производственных, сервисных операциях, кадровом обеспечении и др.

Среди современных предпринимателей высокой популярностью пользуются услуги аутстаффинга и аутсорсинга. Они способствуют сокращению расходов и увеличению доходов фирмы. И хотя данный фактор является их важнейшим сходством, во многом данные технологии различаются. Основные отличия между аутстаффингом и аутсорсингом:

предмет сотрудничества;

порядок оказания услуг и оплаты;

происхождение ресурсов;

средний период партнерства.

Рассмотрим данные отличия подробнее.

Предмет сотрудничества

Аутстаффинг имеет отношение исключительно к оптимизации кадрового состава предприятия. С его помощью сотрудники организации выводятся за пределы ее постоянного штата, попросту переоформляясь на другое юридическое лицо. Аутсорсинг представляет собой процесс передачи определенных бизнес-функций в управление внешним подрядчикам. И речь идет не только о кадровом обеспечении. В управление аутсорсерам могут передаваться производственные, логистические, маркетинговые, клининговые и другие функции.

Порядок оказания услуг и оплаты

В обоих случаях сотрудничество между заказчиком и подрядчиком протекает на условиях официального договора. Контракт имеет гибкую базовую структуру и заключается в двух экземплярах. В нем прописываются условия партнерства, порядок оказания услуг и оплаты, а также другие положения.

Как правило, аутстаффинг предполагает периодические поэтапные расчеты, ведь подрядчику необходим бюджет от заказчика на содержание его персонала. При аутсорсинге же оплата часто производится по факту оказания услуг. Нередко имеют место авансы, однако, основной расчет следует только после того, как подрядчик выполнит доверенную ему работу и предоставит результат.

Происхождение ресурсов

При аутстаффинге сотрудники компании выводятся за пределы ее официального штата, фактически сохраняя за собой прежние рабочие места. Трудовые ресурсы происходят из организации, но переоформляются на другое юридическое лицо. При аутсорсинге же все факторы обеспечивает подрядчик. Он получает в управление конкретные бизнес-функции или проектные задачи. И для выполнения работы подбирает подходящий персонал, оборудование, технологии. Организация же получает нужный результат, попросту оплачивая услуги подрядчика по контракту.

Средний период партнерства

Большинство аутстаффинговых контрактов заключаются на 9 месяцев. Именно этот период определяется федеральным законодательством как максимальный в отношении найма сотрудников для временной занятости. Оптимизация кадрового состава фирмы носит долгосрочный характер. Поэтому каждые 9 месяцев заключаются новые контракты, что позволяет абсолютно легально использовать при ведении деятельности внешние трудовые ресурсы.

В отношении аутсорсинговых договоров такой однозначности нет: они могут подписываться как на 1 неделю, 6 месяцев, так и на год. Все зависит от того, какие задачи передаются фирмой на внешнее выполнение. Если речь идет о проведении отдельной проектной операции, это может занять несколько дней. А если подрядчику передается часть производственных функций, которые нужно выполнять постоянно, чаще всего заключаются годовые контракты.