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В Петербурге стартовали российские продажи китайских грузовых шин Aeolus Neo

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге стартовали российские продажи китайских грузовых шин Aeolus Neo

Компании «Петромакс» и Aeolus Tyre Co открыли в Санкт-Петербурге российские продажи грузовых шин Aeolus Neo, созданные китайским производителем по технологии и лицензии Pirelli.

Aeolus Neo – третье поколение шин китайской компании и первый продукт, произведенный после слияния с Pirelli Industry. Выпуск шин налажен на заводе Aeolus Tyre Co в китайском городе Цзяоцзо провинции Хэнань.

«Петромакс» займется реализацией Aeolus Neo в пяти собственных сервисных центрах, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также будет доступна доставка в регионы России. На первом этапе продаж компания будет предлагать более 15 типоразмеров Aeolus Neo. В дальнейшем планируется увеличение до 20 наименований.

Первая партия шин в количестве 2000 экземпляров уже полностью выкуплена по предзаказам. В связи с высоким спросом, который сформировался на старте продаж, «Петромакс» планирует ежемесячно увеличивать объем поставок новых шин.  Более половины покупателей шин Aeolus Neo составляют транспортные компании, остальные – владельцы спецтехники.

- За период с 2016 по 2018 год мы увеличили продажи шин Aeolus на 13%, а в нынешнем году за счет выхода линейки Neo планируем достичь объема в 30 000 шин, - говорит генеральный директор ООО «Компания Петромакс» Максим Лапин. – По сравнению с предыдущим поколением новые шины будут дороже на 15%. Но одновременно их стоимость дешевле мировых брендов на 20-30% при практически сопоставимом качестве, что дает основания уже относить Aeolus Neo к премиальному сегменту и ставить в один ряд с Bridgestone, Continental и Pirelli.

Производство Aeolus сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO/TS 16949 - это позволяет продукции компании соответствовать требованиям любой страны, в которую она поставляется.

В производстве Aeolus Neo использованы новейшие разработки завода – новый состав резиновой смеси, рисунки протектора, 3D моделирование процессов. Инновационные технологии производства шин дают возможность трехкратно восстанавливать рисунок протектора, экономить топливо, обеспечивать сохранность шин при значительно больших нагрузках и пробеге, повысить безопасность на дороге при любых погодных условиях, даже самых агрессивных. Лимит пробега Aeolus Neo на 7% больше по сравнению с шинами предыдущего поколения.

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