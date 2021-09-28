В эти выходные началась опасная эра противостояния сверхдержав

Быстрое освобождение двух канадцев после того, как дипломатическая сделка положила конец противостоянию из-за руководителя Huawei Мэн Ваньчжоу, которому грозила экстрадиция из Канады в США, является тревожным признаком новой эры конфронтации сверхдержав.

Канадцы были арестованы в Китае по обвинению в шпионаже вскоре после задержания Мэн в Ванкувере в декабре 2018 года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве на основании американского ордера по делу о предполагаемых нарушениях санкций США против Ирана.

В рамках сложной сделки с властями США об отсрочке судебного преследования, в которой Мэн не признала себя виновной, но подтвердила, что искажала отношения Huawei с иранской дочерней компанией, Мэн была освобождена из-под домашнего ареста и вернулась в Китай, где ее героически приветствовали.

Когда она летела через океан, два канадца, Майкл Ковриг и Майкл Спавор, устремились в противоположном направлении. Очевидная взаимность положила конец саге, обострившей отношения между Канадой и Китаем, Вашингтоном и Пекином.

Развязка кризиса не сделала ничего, чтобы развеять представление о том, что канадцы были арестованы для того, чтобы Китай мог использовать их в качестве разменной монеты, несмотря на неоднократные отрицания Пекина, что эти дела связаны между собой. (Китайские государственные СМИ сообщают, что они оба были освобождены под залог по медицинским показаниям после того, как признались в преступлениях в «рукописных признаниях» - но от канадского правительства не поступало никаких указаний на то, что эти люди признали себя виновными.)

А добро пожаловать домой Мэна - замаскированный национализмом и используемый в качестве инструмента пропаганды для прославления президента Си Цзиньпина - подчеркивает, как его националистическое правительство изображает споры с другими странами как попытку соперников помешать законному приходу Китая к мировой мощи.

Честно говоря, тогдашний президент Дональд Трамп не помогал ситуации, пока находился у власти. Несколько раз он играл на заявлениях Китая о том, что арест Мэн был политическим ходом, подразумевая, что он может использовать ее в качестве рычага давления, когда он добивается торговой сделки с Пекином.

Но послание Пекина ясное. Если китайские фирмы нарушат западную правовую систему, это будет иметь последствия. Это означает, что теперь правительства должны сбалансировать неприятную возможность безнаказанности обширных деловых интересов Китая с риском подвергнуть своих граждан репрессиям в Китае.

Это сценарий, который может охладить деловые, культурные, медийные и личные обмены между США и Китаем и углубить опасный образ мышления времен холодной войны.

'Безвыходное положение'

Самым большим препятствием на пути амбициозного плана президента США Джо Байдена переделать американскую экономику и государство всеобщего благосостояния является не республиканская партия. Это его собственное.

Умеренные и прогрессивные демократы зашли в «тупик» по поводу стоимости, масштабов и даже сроков реализации двух приоритетов, которые будут определять его внутреннее наследие, признал Байден в пятницу. Они включают в себя сделку по инфраструктуре на 1 триллион долларов с республиканцами и план на 3,5 триллиона долларов по борьбе с глобальным потеплением, капитальному ремонту здравоохранения, образования и ухода на дому для больных и пожилых американцев.

Проще говоря, прогрессивные демократы в Палате представителей заявляют, что не будут голосовать за законопроект об инфраструктуре, если лидеры партий не подпишут план расходов. Но умеренные в Палате представителей и Сенате опасаются, что страна восстанет против такой щедрости, и хотят снижения цен и снижения амбиций пакета. Прогрессисты отвечают, что 3,5 триллиона долларов - это уже компромисс, поскольку они хотели 6 триллионов долларов, хотя они не накопили большинство в Конгрессе, которое показало бы, что большинство американцев хотят таких огромных расходов.

Кажется невероятным, что демократы могли эффективно задушить президентство Байдена. Но пока обе стороны играют в жесткую игру, поскольку приближаются критические законодательные сроки, это возможно. Спор показывает, что дух компромисса, на котором зиждется вся политическая система США, не только почти исчез в отношениях между республиканцами и демократами, но также ослабевает среди левых.

Прогрессисты считают, что они должны максимально использовать то, что может оказаться коротким периодом для демократической власти, чтобы добиться больших успехов в реформах. Многие умеренные опасаются, что из-за того, что они потратят столько денег, им придется лишиться места. Байден умело придерживался обоих лагерей, создавая коалицию, которая привела его в Белый дом. Но теперь, когда он пытается свести обе стороны к соглашению, его претензии на то, чтобы быть окончательным посредником Конгресса, оказались под угрозой.