В Ленобласти у мужчины открыто похитили травматический пистолет

Ранним утром минувшего воскресенья, около 05 часов утра к полицейским Приозерского района Ленобласти с заявлением обратился 33-летний житель поселка Мичуринское, работающий водителем в одной из коммерческих фирм. Мужчина сообщил о том, что около кафе в указанном поселке в ходе внезапно возникшего конфликта неизвестный, избив его руками, открыто похитил принадлежащий ему травматический пистолет и с места происшествия скрылся. У владельца есть разрешение на данное оружие.

Спустя час после случившегося в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного уголовного розыска неподалеку от места преступления задержан 35-летний гражданин, тоже работающий водителем. Похищенное изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Приозерскому району возбуждено уголовное по части 3 статьи 226 УК РФ (хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.