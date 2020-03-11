Накануне вечером, около 17:40 в экстренные службы Петербурга поступила информация о том, что с балкона дома 23/2 по Морской набережной «стреляют подростки».
Информация подтвердилась. При осмотре балкона были обнаружены пять гильз. Сотрудниками полиции в своей квартире задержан 33-летний неработающий, у которого изъят карабин «Вепрь» и 23 патрона. На оружие имеется действующая лицензия.
Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел на балкон общего пользования 12-го этажа и произвел около 10 выстрелов в воздух из принадлежащего ему карабина «Вепрь».
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
На Васильевском острове пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Пьяный петербуржец задержан за хулиганство с использованием оружия.
Накануне вечером, около 17:40 в экстренные службы Петербурга поступила информация о том, что с балкона дома 23/2 по Морской набережной «стреляют подростки».
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