На Васильевском острове пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата

Накануне вечером, около 17:40 в экстренные службы Петербурга поступила информация о том, что с балкона дома 23/2 по Морской набережной «стреляют подростки».

Информация подтвердилась. При осмотре балкона были обнаружены пять гильз. Сотрудниками полиции в своей квартире задержан 33-летний неработающий, у которого изъят карабин «Вепрь» и 23 патрона. На оружие имеется действующая лицензия.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел на балкон общего пользования 12-го этажа и произвел около 10 выстрелов в воздух из принадлежащего ему карабина «Вепрь».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).