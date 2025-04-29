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Питерец.ру » Общество » В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении

В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Ведущие российские компании, медицинские учреждения, образовательные и научные центры России подписали кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении.

Ведущие российские компании, медицинские учреждения, образовательные и научные центры России, среди которых Сбер, «Яндекс», НИУ ВШЭ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и другие компании, подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении.

Подписание прошло в рамках международной научно-практической конференции «Патология свертывания крови — междисциплинарная проблема», которая состоялась 25 апреля в Москве.

В условиях стремительного внедрения инноваций особенно важно формировать единые принципы работы, которые обеспечивают безопасность пациентов, защиту их персональных данных и этичное применение новых технологий, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Документ закрепляет ключевые ценности: добровольность использования ИИ, уважение к правам граждан, прозрачность алгоритмов и необходимость постоянного контроля качества решений, принимаемых системами искусственного интеллекта. Это особенно важно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение, где ошибка может стоить человеку здоровья или даже жизни», - подчеркнул депутат.

Тот факт, что Кодекс подписали крупнейшие компании, медицинские учреждения и научные центры страны, говорит о высокой степени осознания ответственности всеми участниками отрасли. Принятие единых правил создаёт условия для более гармоничного и безопасного развития рынка медицинских ИИ-решений, уверен Немкин.

«Кроме того, наличие общих стандартов поможет ускорить процессы сертификации и внедрения новых технологий в клиническую практику. При соблюдении норм Кодекса врачи и пациенты смогут больше доверять системам искусственного интеллекта, что критически важно для их эффективного применения. В целом, эти инициатива демонстрирует зрелый подход российского медицинского и технологического сообщества к использованию ИИ. Именно на основе этичных и ответственных принципов можно строить будущее, в котором искусственный интеллект действительно помогает врачам и спасает жизни, а не подменяет человеческий профессионализм», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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