В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении

Ведущие российские компании, медицинские учреждения, образовательные и научные центры России, среди которых Сбер, «Яндекс», НИУ ВШЭ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и другие компании, подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении.
Подписание прошло в рамках международной научно-практической конференции «Патология свертывания крови — междисциплинарная проблема», которая состоялась 25 апреля в Москве.
В условиях стремительного внедрения инноваций особенно важно формировать единые принципы работы, которые обеспечивают безопасность пациентов, защиту их персональных данных и этичное применение новых технологий, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Тот факт, что Кодекс подписали крупнейшие компании, медицинские учреждения и научные центры страны, говорит о высокой степени осознания ответственности всеми участниками отрасли. Принятие единых правил создаёт условия для более гармоничного и безопасного развития рынка медицинских ИИ-решений, уверен Немкин.