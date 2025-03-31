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Питерец.ру » Общество » Почему возникают пылевые бури, и как решить проблему?

Почему возникают пылевые бури, и как решить проблему?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.kp.ru
Транспортный инженер Иван Вергазов и аналитик Владимир Валдин делятся своими мнениями о причинах возникновения пылевых бурь и предлагают возможные решения этой проблемы

«Питерец.ру» отмечает, что в теплое время года уборка улиц не привлекает столько внимания, как борьба с гололедом зимой, но иногда вызывает критику жителей. Обычно это связано с так называемыми «пыльными бурями». Они часто возникают из-за песка, который поднимается ветром.

Транспортный инженер Иван Вергазов считает, что глобальную уборку улиц нужно начинать с того, чтобы не мусорить, причем не в смысле мусора, а в смысле песка. По его словам, убирать песок очень сложно, потому что используется самый дешевый и пылеватый. При уборке такой песок больше улетает, чем убирается. Чтобы его смыть, нужно много воды и сильный поток, то есть требуется немеханизированная уборка.

По словам эксперта, есть смысл вернуться к вопросу использования гранитной крошки, ведь ее можно собирать и использовать повторно. Это гораздо дешевле, чем сыпать песок и потом много раз отмывать одно и то же место и очищать пескоуловители ливневой канализации.

Вергазов уверен, что, если уж использовать реагенты, то тоже вместе с крошкой, а не с песком. По его мнению, качество уборки должно измеряться не количеством потраченных материалов и занятых людей, а километрами и часами.

В свою очередь, транспортный аналитик Владимир Валдин отметил, что существует еще одна системная проблема, связанная с уборкой города. По его мнению, из-за того, что газоны у нас расположены выше уровня дороги, в СПб всегда будет грязно, как бы тщательно ни убирали.

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