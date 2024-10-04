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Питерец.ру » Общество » Песка будет использоваться меньше

Песка будет использоваться меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге планируют сокращать количество песка, используемого для борьбы с гололедом

Для обработки улиц зимой используются специальные противогололедные реагенты. Причем городские службы продолжают применять и старые проверенные методы, давно доказавшие свою эффективность. Например, активно используются соль и песок.

Однако власти Северной столицы намерены сократить объем применяемого в этих целях песка, причем это снижение начнется уже текущей зимой. Нововведение главным образом коснется центральных районов города.

Снижение песка при обработке улиц обусловлено стремлением сократить уровень запыленности. По данным Комитета по благоустройству, на зимний сезон в СПб намерены заготовить 160 тыс. тонн соли и 85 тыс. тонн песка.

«Питерец.ру» отмечает, что эффект от изменений в уборе будет достигнут постепенно. Поэтому на начальных этапах ожидать каких-то видимых улучшений не стоит.

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