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Питерец.ру » Общество » Транспортный инженер Вергазов скептически отнесся к «воскрешению» проекта строительства трассы М-7 в Петербурге

Транспортный инженер Вергазов скептически отнесся к «воскрешению» проекта строительства трассы М-7 в Петербурге

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Транспортный инженер Вергазов скептически отнесся к «воскрешению» проекта строительства трассы М-7 в Петербурге

Власти Петербурга решили «воскресить» проект строительства трассы М-7. Однако магистраль должна проходить через Удельный парк, против чего выступают как горожане, так и эксперты.

Соглашение о намерениях по строительству трассы М-7 городские власти подписали на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума. Однако эксперты выражают сомнения по поводу планов администрации губернатора Александра Беглова. Так, транспортный инженер и урбанист Иван Вергазов назвал М-7 неактуальным проектом, который «похоронили» еще в 60-х годах.

«На мой взгляд, это какая-то некрофилия. С 60-х годов эта дорога существовала как выход на Выборгское шоссе и дальше в сторону Зеленогорска, Выборга, Финляндии. С тех пор много воды утекло, появился ЗСД — платная скоростная трасса, построенная с тем же ВТБ. То есть этот коридор, эта потребность именно в том направлении выводить потоки из центра – закрыта», — высказался Вергазов в эфире телеканала «78».

По мнению урбаниста, дорога никому не нужна, кроме как Смольному для «освоения денег». Не высоко оценивает проект и сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Того также интересует сохранность Удельного парка, через который власти хотят пропустить трассу. Кроме того, Голов выразил уверенность в том, что трасса будет убыточной, поскольку автолюбителям она не нужна. Даже за ЗСД город платит несколько миллиардов рублей, поскольку за счет водителей она окупается слабо.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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