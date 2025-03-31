Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила калининградский «Локомотив» в третьем матче полуфинала Суперлиги, у Гарелик – 19 очков

«Питерец.ру» порадовался за «Ленинградку», которая сумела одержать уверенную по счёту сетов победу над калининградским «Локомотивом»: теперь «Дикие Пчёлы» ведут в полуфинальной серии со счётом 2–1. Несмотря на то, что железнодорожницы не сумели выиграть ни одной партии, борьба была упорной: счёт первого сета – 25:23, второго – 26:24.

В стартовой партии петербурженки сумели заработать небольшой отрыв – 15:12. Наставник «Локомотива» Андрей Воронков всеми силами пытался повлиять на ход неудачно складывавшегося для его команды сета, но 19:15 в пользу «Пчёлок» трансформировались в итоговые 25:23 и 1–0 в матче.

Во втором сете завязалась дуэль лидеров атаки обеих команд – Анастасии Гарелик («Ленинградка») и Эбрар Каракурт («Локомотив»). Хозяйки площадки превратили превратили 12:10 в 17:14, но вскоре счёт сравнялся – 20:20. Благодаря удачной игре Анны Мельниковой «Ленинградка» могла выиграть эту партию без нервотрёпки «на балансе», но победить удалось только со счётом 26:24. Получив психологическое преимущество после двух подряд выигранных сетов, «Ленинградка» взяла и третью партию (25:20), оформив этим общую победу.

Первый финалист уже известен: «Динамо-Ак Барс» выиграло серью у «Заречья-Одинцово» (3–0).



