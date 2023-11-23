ента новостей

15:42
В Петербурге проходит выставка эскизов памятника балалаечнику Василию Андрееву
14:31
Выставка «Суд Париса. Рождение богини»
14:28
В Центральном районе школьная учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей
14:04
На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика
13:54
В Мариинском дворце открылась XXIX Международная конференция «Женщины, меняющие мир»
13:49
В Петербурге злоумышленник отобрал у мужчины продукты и заставил купить алкоголь в магазине
13:41
В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов
13:34
На проспекте Энергетиков обнаружено тело мужчины после падения из окна 6-го этажа
13:24
В Петербурге избили и ограбили подростка на улице
11:10
В честь 300-летия СПбГУ на Ростральных колоннах зажгут факелы
10:59
Крайне правый популист Вилдерс одержал крупную победу на выборах в Нидерландах
10:41
В России появится производство собственных смартфонов
10:31
В Мариинском дворце обсудили перспективы сотрудничества между Петербургом и Киргизией
10:20
В Ленобласти прошёл исторический диктант «Ленинградская Победа»
10:12
В Кировске лжеполицейский отобрал у мужчины мобильник и продукты
10:04
Жителя Красносельского района заподозрили в инцесте
09:56
Штрафы за фрод
09:48
В музейно-выставочном центре «Россия — моя история» состоятся лекции от общества «Знание»
21:14
В Ленобласти обнаружен схрон с 41 кг наркотиков растительного происхождения
21:12
В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов
20:30
Артемий Плешков не пропустил в матче «СКА-Невы» с «Челнами» в чемпионате ВХЛ, который петербуржцы выиграли со счётом 4:0
19:55
«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1
19:40
На «Ленфильме» пройдут «Дни сербского кино»
16:29
Полиция задержала похитителя «Хендай Санта Фэ» в Ленинградской области
16:18
Израиль и ХАМАС договорились о прорывном соглашении об освобождении заложников и четырехдневном перемирии
16:06
Подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Северной Осетией-Аланией
15:58
В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок
15:41
Трех мужчин задержали за стрельбу из ружья в Приморском районе
15:31
В Петроградском районе пенсионер перевел телефонным аферистам около 10,5 млн рублей
15:21
В Петербурге нетрезвого мужчину задержали за грабеж и хулиганство, совершенное за одну ночь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Центральном районе школьная учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей

В Центральном районе школьная учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией задержаны два злоумышленника-соседа, обманувшие школьную учительницу в Центральном районе

21 ноября 2023 года около 00 часов 55 минут, 70-летняя преподаватель из школы Центрального района, проживающая на Захарьевской улице, обратилась к полицейским. Она сообщила, что накануне вечером ей позвонил неизвестный человек. Представившись сотрудником безопасности, он убедил ее перевести 1 200 000 рублей на указанный им счет через банкомат. Этот случай привел к возбуждению уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ со стороны следственных органов Центрального района.

22 ноября 2023 года около 15 часов 00 минут полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых двое подозреваемых были задержаны возле дома 15 на улице Чехова. Ими окозались двое жителей Красносельского района, 41 и 25 лет, которые были соседями и жили на одной лестничной клетке. Преступники были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция активно работает над расследованием подобными случаями мошенничества. Важно отметить, что такие преступления, связанные с мошенничеством через телефонные звонки, становятся все более распространенными. Преступники используют различные уловки и предлоги, чтобы обмануть доверчивых людей и получить доступ к их деньгам. Чтобы предотвратить подобные случаи мошенничества, следует быть осмотрительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми по телефону. Никогда не предоставляйте свои личные данные, банковскую информацию или совершайте финансовые операции, если у вас есть даже малейшие подозрения. В случае сомнений лучше обратиться в полицию или банк для подтверждения подлинности запроса.

Полиция призывает всех граждан быть бдительными и информировать о подозрительной активности, чтобы помочь в борьбе с мошенничеством.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2023, 14:33
В Петербурге задержаны подозреваемые в налете на магазин
5-04-2023, 13:20
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в угоне
4-06-2023, 11:06
В Петергофе пенсионер отдал мошенникам более 5 млн рублей
23-11-2022, 12:37
В центре Петербурга задержали лжеэлектрика обманувшего пенсионерку
2-07-2023, 10:18
В Ленобласти задержали подозреваемых в обмане пенсионеров
30-09-2023, 11:58
В Центральном районе задержали двоих подозреваемых в грабеже приятеля

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 14:04
На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика
0
48
Сегодня, 13:41
В центре Петербурга иномарка влетела на тратуар и сбила двух пешеходов
0
242
21-11-2023, 20:41
В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина
0
129
21-11-2023, 14:15
В Ленобласти водитель «ВАЗ 21150» скончался после наезда на дорожный знак
Наверх