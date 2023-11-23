В Центральном районе школьная учительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей

21 ноября 2023 года около 00 часов 55 минут, 70-летняя преподаватель из школы Центрального района, проживающая на Захарьевской улице, обратилась к полицейским. Она сообщила, что накануне вечером ей позвонил неизвестный человек. Представившись сотрудником безопасности, он убедил ее перевести 1 200 000 рублей на указанный им счет через банкомат. Этот случай привел к возбуждению уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ со стороны следственных органов Центрального района.

22 ноября 2023 года около 15 часов 00 минут полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых двое подозреваемых были задержаны возле дома 15 на улице Чехова. Ими окозались двое жителей Красносельского района, 41 и 25 лет, которые были соседями и жили на одной лестничной клетке. Преступники были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция активно работает над расследованием подобными случаями мошенничества. Важно отметить, что такие преступления, связанные с мошенничеством через телефонные звонки, становятся все более распространенными. Преступники используют различные уловки и предлоги, чтобы обмануть доверчивых людей и получить доступ к их деньгам. Чтобы предотвратить подобные случаи мошенничества, следует быть осмотрительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми по телефону. Никогда не предоставляйте свои личные данные, банковскую информацию или совершайте финансовые операции, если у вас есть даже малейшие подозрения. В случае сомнений лучше обратиться в полицию или банк для подтверждения подлинности запроса.

Полиция призывает всех граждан быть бдительными и информировать о подозрительной активности, чтобы помочь в борьбе с мошенничеством.