Путин не берет ответственность

Владимир Путин обладает огромной властью в нашей стране. Фактически, у него нет каких-либо препятствий, чтобы претворить в жизнь то или иное решение. Путин – сильная личность. Однако есть сфера, где Владимир Владимирович уклонился от ответственности.

Речь идет о руководстве в борьбе с эпидемией ковида. Путин до сих пор не взял на себя ответственность в этом вопросе. Вместо этого ответственность возложена на региональные власти. Губернаторы (а в отдельных случаях – мэры) сами решают, как им поступать и какие ограничения вводить.

Получается, что у нас в стране нет человека, который бы отвечал за борьбу с эпидемией. В первую волну штабом руководил Сергей Собянин. Сейчас какую-то ститистику по ковиду можно услышать от вице-премьера Голиковой. Решения об ограничениях принимают главы регионов, а Путин как бы остается в стороне. Он что-то говорит, рекомендует, советует, но не руководит борьбой с пандемией.

«Питерец.ру» видит в этом большую проблему. Мы согласны с аналитиками, которые обращают внимание на данный вопрос.