«Дом Басевича можно восстановить!» — активисты рассказали о выводах экспертизы СК РФ

Следственный комитет России провел экспертизу состояния дома Басевича в рамках расследования дела по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286, ч. 3 УК РФ). К нему причастен глава Комитета по государственному использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

По итогам экспертизы в СК РФ установили, что частичное восстановление исторического здания возможно. Результаты истребовали по запросу Куйбышевского суда, где рассматривается иск градозащитников, которые оспаривают выданное застройщику разрешение на строительство, сообщают представители движения «Живой город».

Согласно полученным данным, реконструкция объекта возможна без демонтажа существующих конструкций. Исключение составляют только аварийные участки на последнем этаже, включая крышу дома. При этом специалистам придется полностью восстановить лестницы, оконные и дверные проемы, а также деревянные перекрытия.

Дом Басевича ранее являлся вещественным доказательством по делу против чиновников КГИОП, в числе которых и глава ведомства Сергей Макаров.

Известно, что ремонтопригодность здания также подтверждала и первая экспертиза, проведенная в рамках программы «Молодежи – доступное жилье». Тогда бывший замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов даже разрабатывал план реконструкции исторического объекта.

Ранее сообщалось, что петербуржцы еще в 2019 году обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой спасти дом. Отмечается, что среди неравнодушных граждан также была внучка того самого Ивана Басевича Марианна Гусева. Однако градоначальник проявил равнодушие.