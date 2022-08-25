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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел одиннадцатый молодежный форум «Доброфорум»

В Петербурге прошел одиннадцатый молодежный форум «Доброфорум»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге прошел одиннадцатый молодежный форум «Доброфорум»

В прямом эфире прошел Молодежный форум добровольцев «ДОБРОФОРУМ 11.0».  Эксперты поделились своим опытом запуска, ведения и продвижения проектов в сфере добровольчества (волонтерства) и благотворительности. 

Программа Форума состояла из блоков. В группе из четырех блоков под названием «На своем примере» выступали лидеры мнений добровольческого (волонтерского) сообщества  — победители и номинанты ежегодной премии добровольческого сообщества «ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга». Блок проходил в формате сторителлинга (TEDx). Так же было 4 блока в формате открытого диалога, которые вели спикеры из числа инфлюенсеров: селебрити, блогеры, видеоблогеры. 

Поддерживали диалог между спикерами и зрителями ведущие Форума - Людмила Ширяева, российская актриса и телеведущая, и телеведущий Василий Киров.

Открыл Форум Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он поблагодарил волонтеров за активное участие в жизни города, в частности во время пандемии, отметив, что волонтерское движение стало ключевым движением Санкт-Петербурга.

«Добровольчество – это люди», - подчеркнула Дарья Никитина, директор по развитию коммуникаций Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга. Она рассказала о том, как важно уделять внимание окружающим, чтобы те чувствовали свою важность и нужность, не бояться высказывать свои чувства, мысли и идеи, ведь тем самым можно изменить жизнь другого человека.

Мари Афонина, эксперт по запускам проектов, рассказала свою историю развития в профессии. Успех проекта - это трудолюбие и личная заинтересованность всех участников в его реализации.

Василиса Никифоровская – Куратор Фонда Социального Развития «Полдень» в Санкт-Петербурге, рассказала о работе с ребятами из детских домов, с применением образовательных программ с игровыми практиками. «Мы можем надеть на себя роль другого персонажа и при этом быть максимально открытыми другу к другу и честными».

ST (Александр Степанов) – рэп-артист, поэт, гострайтер, телеведущий рассказал о своем творческом пути, работе на форуме «Таврида», важности семьи, взаимодействии с другими российскими артистами.

Олег Бележенко – сооснователь проекта «Спэшл», руководитель проекта «АннаПомогает», которые помогают социализироваться выпускникам детских домов, поделился историей развития своих проектов. «Вы сможете сделать проект, который станет откликом на проблемы конкретных людей, если слушать себя, начать заниматься тем, что вы любите, делать это честно и свободно, с максимальной самоотдачей», - такими словами завершил свою речь Олег.

«Вы (волонтеры, прим.) как посредники между людьми и бизнесом - необходимое звено нашей экономики», - сказал в интервью Игорь Манн, маркетер №1 в России, спикер, автор, издатель. Во время своего блока на Форуме он поделился секретами успеха, которые описаны в книге «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь», подтверждая их своим опытом.

Марина Руденко, волонтер инклюзивной лаборатории «Открытый мир», в рамках которой студенты создают пространство для безбарьерного общения со сверстниками с нарушением слуха, своей историей подтвердила слова предыдущих спикеров о том, что проект будет успешным только в том случае, если команда «горит» им.

Основная идея блока шоумена Владимира Маркони была о том, что благотворительность - это классно, легко, нужно помогать с улыбкой.

Посмотреть запись прямой трансляции форума можно на сайте: http://добро-форум.рф или в группе ВКонтакте: https://vk.com/spb_kpmp

Мероприятие организовано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках реализации национального проекта «Образование».

Источник: Комитет по молодежной политике
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