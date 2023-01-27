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Питерец.ру » Спорт » Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига

Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига

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Опубликовал: Вадик Котов
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Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига

Лига чемпионов - самый главный в мире футбольный клубный турнир. Она обладает зашкаливающей популярностью и привлекает к экранам сотни миллионов болельщиков. На матчи Лиги чемпионов делают ставки и бетторы, болельщики, которые заключают пари на игры, дабы испытать удачу и проверить свои знания. Гемблерам следует помнить, что нелегальные букмекеры сразу исключаются, играть можно только с легальными беттинг-организациями. 

Вот уже третий год «Барселона», «Реал» и «Ювентус» выступают главными локомотивами создания Суперлиги - турнира, который на взгляд топовых клубов Европы, будет успешнее Лиги чемпионов.    

У читателей наверняка возникает вопрос – чем же грандов не устраивала современная система еврокубков, что они решились на подобную революцию? Причина стара как мир – деньги. Именно суперклубы генерируют основной доход европейского футбола, имея болельщиков по всему миру – некоторые из них являются уже не просто клубами, а целыми глобальными брендами. И они предсказуемо не желают делиться доходами с командами попроще и, в особенности, с давно и прочно увязший в коррупции УЕФА. Они все больше ориентируются не на «традиционных болельщиков», т. е. тех, кто заполняет стадионы, а на внушительную телеаудиторию с крупнейших рынков (она приносит больше дохода) – в особенности, азиатского и американского. К тому же сей процесс ускорила пандемия, вызвавшая экономическую нестабильность футбола – клубам срочно нужны мощнейшие финансовые вливания.

Но ведь «вписались» далеко не все топ-клубы? Да. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Немцы не хотят отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований. С французами чуть сложнее: в «ПСЖ» заявили, что нельзя ограничиваться лишь интересами богатейших клубов, но, как утверждают ведущие издания, причина куда прозаичнее – президент парижан Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА и возглавляет крупнейший катарский вещатель beIN Media Group, которые отваливают крупные суммы за право транслировать Лигу чемпионов.

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