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Питерец.ру » Культура » Выставка Тимофея Семина «О сбывшемся. Зарисовки длиною в жизнь»

Выставка Тимофея Семина «О сбывшемся. Зарисовки длиною в жизнь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
13 августа в Музее современного искусства АРТМУЗА открылась выставка Тимофея Семина «О сбывшемся. Зарисовки длиною в жизнь»!

В экспозицию войдут лучшие снимки фотохудожника Т. Семина, более 50 кадров, разделенных временем, расстоянием, настроением и темой, но объединенные особым даром мастера фотографии - жизненной правдивостью и теплотой души. «О сбывшемся» — это своеобразный дневник памяти, нашедший отклик нескольких поколений.
Родился Тимофей Семин 13 июля 1964 г. в городе Ленинград в семье инженеров-конструкторов.
Родители работали в АО «Ленгипроречтранс». С самого детства Тимофей наблюдал за тем, как мать и отец штрих за штрихом создают целые строения на бумаге, что безусловно стало вдохновением для его творчества.
В 1981 г. окончил школу и поступил в Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина на специальность инженер-теплофизик.
В годы учебы и после Тимофей посетил разные уголки нашей страны в строй отрядах:
1982 год Васкелово;
1984 год КАТЭК (Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс);
1986 год Саяно-Шушенская ГЭС;
1988 год Находка;
1990 год Петропавловск-Камчатский.
В 1987 году окончил и началась карьера в таких компаниях, как ЦКБМ, Рыбколхоз Прогресс, Консульство США, Мебельный кооператив СТИВ, TEFAL и BIC.
В 1998 годупоступил в Стокгольмскую Школу Экономики (SSE Russia) на диплом МБА по специальности магистр делового администрирования.
В 2001 году окончил и открыл консалтинговую компанию Климов-Энергия, что дало старт 25-летней карьере консультанта, актуальной и по сей день.
С юности Тимофей увлекался фотографией, ведь жизнь в культурной столице России изначально задает вектор...
…было множество путешествий, пройдено много дорог – от Норвегии до Австралии, от Мурманска до Камчатки…
Воспоминание дочери: «Сколько себя помню, Папа всегда с камерой в руках.
Сначала с пленочным фотоаппаратом, затем цифра, и уже после его любимая зеркалка Nikon. В поездках он делится впечатлениями через фотографии, по вечерам я смотрю закаты его глазами, а каждый уголок Санкт-Петербурга знаю по его кадрам. Есть несколько мест, которые он фотографирует каждый год, как будто не желая пропустить хоть малейшее изменение любимого города. Фотография была с ним всегда несмотря на прекрасную карьеру в бизнесе. Думаю, в душе он творец, который видит мир по-особенному. Счастлива, что теперь мы можем показать его работы широкой публике.»
Музей современного искусства «Артмуза»
Галерея «Лекционный Угол»
13 августа – 13 октября 2024

Источник: АРТМУЗА
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