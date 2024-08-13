Выставка Тимофея Семина «О сбывшемся. Зарисовки длиною в жизнь»

В экспозицию войдут лучшие снимки фотохудожника Т. Семина, более 50 кадров, разделенных временем, расстоянием, настроением и темой, но объединенные особым даром мастера фотографии - жизненной правдивостью и теплотой души. «О сбывшемся» — это своеобразный дневник памяти, нашедший отклик нескольких поколений.

Родился Тимофей Семин 13 июля 1964 г. в городе Ленинград в семье инженеров-конструкторов.

Родители работали в АО «Ленгипроречтранс». С самого детства Тимофей наблюдал за тем, как мать и отец штрих за штрихом создают целые строения на бумаге, что безусловно стало вдохновением для его творчества.

В 1981 г. окончил школу и поступил в Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина на специальность инженер-теплофизик.

В годы учебы и после Тимофей посетил разные уголки нашей страны в строй отрядах:

1982 год Васкелово;

1984 год КАТЭК (Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс);

1986 год Саяно-Шушенская ГЭС;

1988 год Находка;

1990 год Петропавловск-Камчатский.

В 1987 году окончил и началась карьера в таких компаниях, как ЦКБМ, Рыбколхоз Прогресс, Консульство США, Мебельный кооператив СТИВ, TEFAL и BIC.

В 1998 годупоступил в Стокгольмскую Школу Экономики (SSE Russia) на диплом МБА по специальности магистр делового администрирования.

В 2001 году окончил и открыл консалтинговую компанию Климов-Энергия, что дало старт 25-летней карьере консультанта, актуальной и по сей день.

С юности Тимофей увлекался фотографией, ведь жизнь в культурной столице России изначально задает вектор...

…было множество путешествий, пройдено много дорог – от Норвегии до Австралии, от Мурманска до Камчатки…

Воспоминание дочери: «Сколько себя помню, Папа всегда с камерой в руках.

Сначала с пленочным фотоаппаратом, затем цифра, и уже после его любимая зеркалка Nikon. В поездках он делится впечатлениями через фотографии, по вечерам я смотрю закаты его глазами, а каждый уголок Санкт-Петербурга знаю по его кадрам. Есть несколько мест, которые он фотографирует каждый год, как будто не желая пропустить хоть малейшее изменение любимого города. Фотография была с ним всегда несмотря на прекрасную карьеру в бизнесе. Думаю, в душе он творец, который видит мир по-особенному. Счастлива, что теперь мы можем показать его работы широкой публике.»

Музей современного искусства «Артмуза»

Галерея «Лекционный Угол»

13 августа – 13 октября 2024