Выставка «Пространство странствий» - это не путешествие по городам и весям, это погружение в удивительный мир петербургского скульптора, живописца, графика Гели Писаревой. В этом мире царит Гармония, уходящая корнями, с одной стороны, в древнерусское искусство, народные представления, уклад, с другой – в достижения русского авангарда 1920-х годов, воспринятые и переосмысленные на личностном уровне.

Писарева принадлежит к старшему поколению скульпторов, чей творческий путь насчитывает не одно десятилетие. Она является членом неформального творческого объединения «Озерки – деревня художников», которому дали приют бывшие дачи эпохи модерна. И произведения Писаревой буквально напитаны «душою места», особенно расписанные скульптуры из дерева, наиболее близкого мастеру материала. Работая с деревом, автор применяет минимум технических средств, предоставляя природе самой «творить». Форма органично вырастает из деревянной «колобашки», сохраняющей свою первородную энергетику. Писарева подчас вводит в свои работы игровой момент, легко и смело сочетая, казалось бы, несочетаемое. Фигуры выстраиваются в целые композиции, на головах моделей появляются дома, предметы утвари, иногда рождаются многоярусные произведения. Бытовая сцена трактуется как некое священнодействие.

С Озерками связано и важное для скульптора событие. Всю жизнь мечтавшая о живописи, Писарева, оказавшись в 1990-е годы в мастерской на Десятинной улице, наконец получила возможность раскрыть своё живописное дарование. Живая, свободная, раскованная манера исполнения рождает ощущение легкости и непринужденности. Живописные произведения автора свежи, кажутся написанными на одном дыхании.

Все виды художественного творчества Писаревой взаимосвязаны. Её скульптуры «дышат» цветом, её живопись и графика необыкновенно пластически объёмны. Образы определённы и убедительны. Но в то же время за ними открывается безграничность духовного восприятия действительности. Каждое произведение словно втягивает зрителя в своё пространство, делает его участником заданного события.

Мир Писаревой принадлежит женщинам, все истории так или иначе связаны с «женской темой». Однако даже бытовые сюжеты оказываются глубоко метафоричными. В них всё просто – вот озеро, вот лодка, бельё, которое полощет ветер. А за этой простотой – судьба, предстояние перед вечностью. И ни тени мрачности, даже если речь идёт о человеческой трагедии. Мир и чувства светлы, буквально пронизаны добротой. Женщина – она же Богородица, она же Мать-земля. Писарева создаёт реальность, в которой человеческое плотно сплетается с божественным. Здесь живут Ангелы, оберегающие всех и сочувствующие тем, кто пускается в очищающее и обновляющее мысленное странствие.

Искусство Гели Писаревой влечёт за собой, заставляет мыслить и чувствовать в категориях добра и красоты, с благодарностью воспринимать и принимать жизнь во всех её проявлениях.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

4 октября – 13 ноября 2022