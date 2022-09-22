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Питерец.ру » Культура » Археологи СПбГУ обнаружили в Новгороде остатки храмов XII века

Археологи СПбГУ обнаружили в Новгороде остатки храмов XII века

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
Археологи СПбГУ обнаружили в Новгороде остатки храмов XII века

Участники летней школы Санкт-Петербургского университета по архитектурной археологии провели раскопки в интерьере двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — в церквях Иоанна на Опоках и Успения на Торгу в Великом Новгороде. Под обеими постройками исследователи нашли остатки древнерусских храмов, возведенных еще до татаро-монгольского нашествия.

Церкви Иоанна на Опоках и Успения на Торгу — исторические памятники, которые располагаются на территории архитектурного комплекса «Ярославово дворище и Древний торг». Оба здания созданы в XV веке: первое в 1453 году, второе в 1457 году. Отечественные археологи изучили эти постройки еще в конце прошлого столетия, однако все обследования ученые проводили исключительно снаружи. Экспедиция СПбГУ в 2021–2022 годах впервые осуществила раскопки внутри храмов. Археологические работы проходили в рамках подготовки зданий к реставрации.

Как рассказал руководитель летней школы, доцент СПбГУ (кафедра истории русского искусства) Илья Антипов, из летописей было известно, что церковь Иоанна на Опоках стоит на основании двух храмов домонгольского периода. Первая церковь на этом месте была построена в 1127–1130 годах по указу князя Всеволода Мстиславича. Здание простояло несколько десятилетий, а в 1184 году на его фундаменте возвели новую церковь, просуществовавшую до 1453 года.

«Во время экспедиции нам удалось обнаружить остатки обоих храмов-предшественников. Например, мы нашли часть всхода на хоры — винтовой лестницы, которая была встроена в северо-западный угол здания 1127–1130 годов. Раскопки позволили обнаружить остатки опорного столба, который располагался в центре этой лестницы, а также ступени», — отметил Илья Антипов.

По словам ученого, эта находка особенно значима для Новгорода, потому что до 2022 года в ранних новгородских церквях археологи никогда не встречали лестничные всходы, которые были бы оборудованы внутри основного объема храма и при этом возведены одновременно с постройкой здания.

Помимо древней лестницы, исследователи обнаружили фрагменты фресок, украшавшие первоначальный храм. В ходе раскопок дополнительно были открыты части стен, опорных столбов и алтаря постройки 1184 года.

При обследовании церкви Успения на Торгу археологи СПбГУ также нашли остатки храма-предшественника, построенного в 1135–1144 годах. «Мы раскопали алтарную часть здания, скамью для священнослужителей (синтрон) и несколько сотен фресок. Обнаружили такую же винтовую лестницу, как в церкви Иоанна на Опоках. Однако на этом объекте лестничный всход сохранился значительно лучше — нам удалось раскрыть опорный столб и остатки пяти ступеней», — сообщил Илья Антипов.

Также археологи выявили остатки более поздних пристроек к храму. В частности, исследователи изучили южный притвор (пристройку перед входом) первой половины XIV века и южный придел (пристройку для размещения дополнительного алтаря), созданный на рубеже XIV–XV веков.

Данные, полученные учеными в результате экспедиции, позволят создать графические реконструкции храмов XII века, на основании которых стоят церкви Иоанна на Опоках и Успения на Торгу.

Для информации

Летняя школа СПбГУ по архитектурной археологии действует на базе Архитектурно-археологической экспедиции Санкт-Петербургского университета. При поддержке фонда «История Отечества» участники школы каждое лето выезжают на раскопки древних памятников архитектуры. В проекте участвуют ученые СПбГУ, выпускники и студенты-искусствоведы Университета, а также петербургские школьники, интересующиеся архитектурной археологией.

Источник: СПбГУ
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