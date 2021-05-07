Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение

В Санкт-Петербурге начинает работу региональный центр Всероссийского Детского исторического движения «Наследие поколений»

11 мая – подписание договора Движения «Наследие поколений» с петербургскими школами и музеями;

12 мая – закладка Памятного Камня и Капсулы Времени с посланием новым поколениям на территории музея-диорамы «Невская битва»

11 мая в 15.30 в «Академии талантов» (Каменноостровский дворец, наб. реки Малой Невки, 1, Санкт-Петербург) в рамках стратегической сессии «Наследие поколений как основа духовно-нравственного воспитания молодежи» директора петербургских школ, музеев и профильных организаций подпишут договоры о поддержке и вступлении во Всероссийское Детское историческое движение «Наследие поколений». Состоится презентация лучших школьных проектов, реализованных в рамках работы Движения. Их юных авторов и исполнителей наградят грамотами и подарками (награждение ученика 11 класса ГБОУ Романовская школа (г. Москва) Гавриила Фарафонова за доклад «Александр Невский в русской живописи 18-20 века»; выступление Народного обрядового театра ГБОУ Романовская школа (г. Москва) под руководством Горя М.С.; выступление и награждение учащихся Гимназии № 295 Фрунзенского района и Лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга).

Договор о вступлении во Всероссийское Детское историческое движение «Наследие поколений» подпишут:

- Татьяна Щипкова, инициатор и организатор Движения «Наследие поколений», директор ГБОУ Романовская школа (г. Москва);

- Ирина Безбородая, директор Лицея №554 Приморского района;

- Ольга Богданова, директор ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района;

- Александр Кураченков, директор Гимназии № 295 Фрунзенского района;

- Алексей Виноградов, директор музея-диорамы «Невская битва»;

- Валентина Максимович, президент Высшей Школы Народных Искусств («Академия Талантов»);

- Александр Лысов, директор Русско-Сербского культурно-информационного Центра дружбы и сотрудничества «Орлы»;

- о. Илия (Макаров), иерей, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии;

- Марина Яношко, главный редактор журнала «Союз национальностей».

- Элина Знаменская, президент Ассоциации женщин Северо-Запада.

- Ингрид Пильдес, директора ГБНОУ «Академия талантов»;

В рамках стратегической сессии также выступят:

- Майя Шлендова, директор школьного музея «Остров Котлин» ГБОУ СОШ № 422 Кронштадского района;

- Алла Смирнова, заместитель директора, руководитель музея «Бессмертный Ленинград» Гимназии № 295 Фрунзенского района СанктПетербурга;

- Светлана Исаева, креативный директор музея-диорамы «Невская битва».

- Валерий Самсонов, эксперт журнала «Союз национальностей» по Президентским программам и национальным проектам по СЗФО.

- Александра Забарина, заместитель директора ГБОУ Романовская школа по социализации, воспитанию и профилизации.

12 мая в 11.00 на территории Музея-диорамы «Невская битва» (Шлиссельбургское шоссе, д.48) участники Движения (представители школ-участниц, школьники) произведут закладку Памятного Камня и Капсулы Времени с посланием новым поколениям.

Авторы проекта намерены прививать интерес школьников к отечественной истории через путешествия по историческим местам России, где с участием самих ребят будут проводиться историко-патриотические акции и реализовываться тематические культурно-информационные проекты - реконструкторские инициативы, школьные экспедиции и исторические исследования, формирование новых школьных музеев по всей стране.

Всероссийское детское историческое движение «Наследие поколений» создано по инициативе ГБОУ Романовская школа г. Москвы и существует уже третий год. Были проведены историко-патриотические акции к 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию гибели царской семьи. С 2019-го года, в связи с Указом Президента России В.В.Путина «О праздновании 800-летия со дня рождения А Невского», «Наследие поколений» реализует в Северной столице проект, посвященный жизни и деятельности Святого благоверного князя, небесного покровителя Санкт-Петербурга.