Payeer

ента новостей

21:50
Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение
13:52
XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»
13:49
В Петербурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники
13:47
Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»
13:39
В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком
13:24
В Петербурге молодой парень выжил, упав с 9-го этажа
10:09
Рыба оказалась слишком маленькой
08:45
Когда появится аэротакси с беспилотником
00:16
На КАД от развязки с Октябрьской набережной до вантового моста перекроют две полосы движения
12:59
Россельхознадзор выявлен факт нарушения порядка ввоза посадочного материала ягодных культур
12:56
Посадка деревьев в рамках проекта Международного Сада Мира и Памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо»
12:52
В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Подвиг народа»
12:43
В Петербурге обокрали 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда
10:32
Что с беспилотниками
10:02
Где растет элитная недвижимость?
19:10
В Петербурге состоялась совместная тренировка Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники
13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
13:41
В Петербурге задержан водитель, перевозивший наркотики
13:31
В Петербурге полицейские в автомобиле "Опель" обнаружили 89 свертков с наркотическими веществами
13:16
В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера
13:09
В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков
13:03
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучатся форсированию водных преград и штурму береговых укреплений противника
10:13
Что с просроченными визами?
09:02
Они тоже не любят санкции
00:49
«Барселона» разгромила «Зенит» и не позволила петербургскому клубу попасть в «Финал четырёх» Евролиги
19:54
В массовом ДТП на КАД пострадал ребенок
18:33
В Петербурге полицейские поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
18:30
В Ленобласти формируют «Бессмертный полк»
18:25
Пожарных Санкт-Петербурга с наступившим профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
12:40
Победная перекличка городов-героев
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение

Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге начинает работу региональный центр  Всероссийского Детского исторического движения «Наследие поколений»

В Санкт-Петербурге начинает работу региональный центр  Всероссийского Детского исторического движения «Наследие поколений»

11 мая – подписание договора Движения «Наследие поколений» с петербургскими школами и музеями;

12 мая – закладка Памятного Камня и Капсулы Времени с посланием новым поколениям на территории музея-диорамы «Невская битва»

11 мая в 15.30 в «Академии талантов» (Каменноостровский дворец, наб. реки Малой Невки, 1, Санкт-Петербург) в рамках стратегической сессии «Наследие поколений как основа духовно-нравственного воспитания молодежи» директора петербургских школ, музеев и профильных организаций подпишут договоры о поддержке и вступлении во Всероссийское Детское историческое движение «Наследие поколений». Состоится презентация лучших школьных проектов, реализованных в рамках работы Движения. Их юных авторов и исполнителей наградят грамотами и подарками (награждение ученика 11 класса ГБОУ Романовская школа (г. Москва) Гавриила Фарафонова за доклад «Александр Невский в русской живописи 18-20 века»; выступление Народного обрядового театра ГБОУ Романовская школа (г. Москва) под руководством Горя М.С.; выступление и награждение учащихся Гимназии № 295 Фрунзенского района и Лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга).

Договор о вступлении во Всероссийское Детское историческое движение «Наследие поколений» подпишут:

- Татьяна Щипкова, инициатор и организатор Движения «Наследие поколений», директор ГБОУ Романовская школа (г. Москва);

- Ирина Безбородая, директор Лицея №554 Приморского района;

- Ольга Богданова, директор ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района;

- Александр Кураченков, директор Гимназии № 295 Фрунзенского района;

- Алексей Виноградов, директор музея-диорамы «Невская битва»;

- Валентина Максимович, президент Высшей Школы Народных Искусств («Академия Талантов»);

- Александр Лысов, директор Русско-Сербского культурно-информационного Центра дружбы и сотрудничества «Орлы»;

- о. Илия (Макаров), иерей, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии;

- Марина Яношко, главный редактор журнала «Союз национальностей».

- Элина Знаменская, президент Ассоциации женщин Северо-Запада.

 - Ингрид Пильдес, директора ГБНОУ «Академия талантов»;

В рамках стратегической сессии также выступят:

- Майя Шлендова, директор школьного музея «Остров Котлин» ГБОУ СОШ № 422 Кронштадского района;

- Алла Смирнова, заместитель директора, руководитель музея «Бессмертный Ленинград» Гимназии № 295 Фрунзенского района СанктПетербурга;

- Светлана Исаева, креативный директор музея-диорамы «Невская битва».

- Валерий Самсонов, эксперт журнала «Союз национальностей» по Президентским программам и национальным проектам по СЗФО.

- Александра Забарина, заместитель директора ГБОУ Романовская школа по социализации, воспитанию и профилизации.

12 мая в 11.00 на территории Музея-диорамы «Невская битва» (Шлиссельбургское шоссе, д.48) участники Движения (представители школ-участниц, школьники) произведут закладку Памятного Камня и Капсулы Времени с посланием новым поколениям.

Авторы проекта намерены прививать интерес школьников к отечественной истории через путешествия по историческим местам России, где с участием самих ребят будут проводиться историко-патриотические акции и реализовываться тематические культурно-информационные проекты - реконструкторские инициативы, школьные экспедиции и исторические исследования, формирование новых школьных музеев по всей стране.

Всероссийское детское историческое движение «Наследие поколений» создано по инициативе ГБОУ Романовская школа г. Москвы и существует уже третий год. Были проведены историко-патриотические акции к 150-летию со дня рождения Николая II и 100-летию гибели царской семьи. С 2019-го года, в связи с Указом Президента России В.В.Путина «О праздновании 800-летия со дня рождения А Невского», «Наследие поколений» реализует в Северной столице проект, посвященный жизни и деятельности Святого благоверного князя, небесного покровителя Санкт-Петербурга.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-02-2021, 19:21
Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»
7-05-2018, 17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
9-12-2020, 15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
28-01-2020, 14:58
У молодых петербуржцев есть шанс поехать в «Орленок»
1-11-2019, 09:48
В Петербурге «раскрасят концерт» международного скрипичного фестиваля
7-12-2016, 08:44
Выставка итальянского портретиста Джованни Больдини в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
201
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
0
155
5-05-2021, 13:16
В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера
0
171
4-05-2021, 19:54
В массовом ДТП на КАД пострадал ребенок
0
214
4-05-2021, 11:52
В Ленобласти пьяный мужчина на иномарке сбил насмерть свою мать
Наверх