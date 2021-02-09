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Питерец.ру » Общество » Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»

Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В большом актовом зале «молодежного» Комитета пройдет обучающий семинар «Эстафета поколений» в Санкт-Петербурге

10 февраля с 11.00 до 16.00 в большом актовом зале Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (Большая морская ул., 31) пройдет обучающий семинар по реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в Санкт-Петербурге.

Волонтеры Победы вместе с членами рабочей группы по подготовке и проведению патриотических молодежных мероприятий Северной столицы подведут итоги 2020 года, а также обсудят, как развивать проект в дальнейшем.

«Во всех районах нашего города ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, осуществляется взаимодействие с ветеранскими организациями, Волонтеры Победы оказывают адресную помощь ветеранам. Однако вся эта деятельность осуществляется не в рамках проекта «Эстафета поколений». Наша задача на 2021 год – это совершенствовать нашу работу, наладить эффективное взаимодействие между районами Санкт-Петербурга, делиться опытом друг с другом, принимать участие в конкурсах проекта, занимать только призовые места и выводить наш регион в лидеры», – считает генеральный директор Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Аркадий Семенов.

Проект «Эстафета поколений» объединил молодое и старшее поколения и дал старт многим региональным инициативам.

«Проект «Эстафета поколений» для нас – это важная часть большой работы, которая должна и проводится в нашем регионе. У современной молодежи есть уникальная возможность перенимать опыт старших, поэтому мы уверены, что именно ветераны могут стать мудрыми наставниками для молодого поколения россиян. А у нас всегда есть возможность стать опорой для тех, кому нужна помощь», – считает Ирина Гутина, руководитель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге.
Источник: Комитет по молодежной политике
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