Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»

До 31 мая 2021 года пройдет II Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог поколений». Проект выиграл конкурс Фонда президентских грантов.

Для участия нужно выполнить конкурсное задание – подготовить медиаработу – и отправить свое портфолио.

Итоги конкурса будут подведены и размещены на сайте www.forumbumerang.ru 1 июля 2021года.

Авторы лучших работ в возрасте 11-16 смогут поехать на финал XVI Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который пройдет 7-27 сентября 2021 года во Всероссийском детском центре «Орленок».

Прием конкурсных медиаработ начнется 10 января 2021 года на сайте Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» (http://forumbumerang.ru/ ).

Организаторы конкурса: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Общероссийская общественная детская организация «Лигаюных журналистов», Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг».

Подать заявку и получить больше информации можно на сайте http://forumbumerang.ru .