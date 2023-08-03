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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Высшее образование » Как выбрать научрука: 5 полезных советов

Как выбрать научрука: 5 полезных советов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Расскажем, как выбрать научрука, а также как в антиплагиат вуз проверить текст онлайн

Вопреки распространенному мнению думать о том, как выбрать научрука, приходится не только магистрантам и аспирантам, но и студентам специалитета и бакалавриата. Просто обычно на данном этапе обучения используют термин «дипломный руководитель». На самом же деле всем учащимся вузов доступна научно-исследовательская деятельность и заниматься ей можно на любом курсе. Главное – найти преподавателя, под руководством которого будут проводиться все исследования. К примеру, даже опубликовать свой научный труд в виде статьи в специализированном журнале зачастую можно лишь с указанием имени, должности и ученой степени ответственного лица – руководителя.

От выбора научрука зависит многое – оценки за выпускные работы, эффективность исследования и даже его результаты. Поэтому мы составили список полезных рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор:

  • Отдавайте предпочтение тем преподавателям, которые готовы идти навстречу студентам. Так, к примеру, можно получить положительный отзыв о своей работе или доступ к вузовской системе выявления заимствований и заранее узнать показатели своего текста. Что касается проверки на плагиат, то на сегодняшний день есть и другие способы получения отчета. В сервисе Проверить-уникальность.рф пользователи способны в антиплагиат вуз проверить текст онлайн, что позволяет узнать истинные показатели дипломной, диссертации и любой другой работы. И для этого даже не нужно обращаться за помощью к своему научруку
  • Если у научного руководителя есть не только ученая степень, но и награды, достижения, серьезные исследовательские труды, то это станет преимуществом. Преподаватель, имеющий определенный «вес» в научном сообществе, может поспособствовать получению высоких оценок и положительных отзывов, рецензий
  • Вам должно быть комфортно общаться. Если вы впадаете в ступор при виде научрука и боитесь сказать лишнее слово, то коммуникация не будет эффективной. Важно найти общий язык с преподавателем, чтобы совместная работа была плодотворной
  • Выбирайте преподавателя, который не обладает чрезмерной нагрузкой. У научного руководителя должно быть время на проведение консультаций. Из-за слишком плотного графика некоторые сотрудники кафедры могут относиться к своему руководству спустя рукава – заниматься исследованием под «присмотром» таких преподавателей бесполезно
  • Обращайтесь к тем, чья деятельность напрямую связана с темой вашего исследования. Изучите список преподаваемых дисциплин и выберите в качестве руководителя того, кто ведет необходимые вам предметы. Так вы будете уверены в том, что научрук точно разбирается в предмете вашего исследования

Итак, сегодня мы постарались как можно более подробно рассмотреть вопрос о том, как выбрать научрука. Для этого мы представили подборку полезных рекомендаций, благодаря которым вы сможете принять верное решение относительно выбора руководителя для своего исследования.

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