Как выбрать научрука: 5 полезных советов

Вопреки распространенному мнению думать о том, как выбрать научрука, приходится не только магистрантам и аспирантам, но и студентам специалитета и бакалавриата. Просто обычно на данном этапе обучения используют термин «дипломный руководитель». На самом же деле всем учащимся вузов доступна научно-исследовательская деятельность и заниматься ей можно на любом курсе. Главное – найти преподавателя, под руководством которого будут проводиться все исследования. К примеру, даже опубликовать свой научный труд в виде статьи в специализированном журнале зачастую можно лишь с указанием имени, должности и ученой степени ответственного лица – руководителя.

От выбора научрука зависит многое – оценки за выпускные работы, эффективность исследования и даже его результаты. Поэтому мы составили список полезных рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор:

Отдавайте предпочтение тем преподавателям, которые готовы идти навстречу студентам. Так, к примеру, можно получить положительный отзыв о своей работе или доступ к вузовской системе выявления заимствований и заранее узнать показатели своего текста. Что касается проверки на плагиат, то на сегодняшний день есть и другие способы получения отчета. В сервисе Проверить-уникальность.рф пользователи способны в антиплагиат вуз проверить текст онлайн, что позволяет узнать истинные показатели дипломной, диссертации и любой другой работы. И для этого даже не нужно обращаться за помощью к своему научруку

Если у научного руководителя есть не только ученая степень, но и награды, достижения, серьезные исследовательские труды, то это станет преимуществом. Преподаватель, имеющий определенный «вес» в научном сообществе, может поспособствовать получению высоких оценок и положительных отзывов, рецензий

Вам должно быть комфортно общаться. Если вы впадаете в ступор при виде научрука и боитесь сказать лишнее слово, то коммуникация не будет эффективной. Важно найти общий язык с преподавателем, чтобы совместная работа была плодотворной

Выбирайте преподавателя, который не обладает чрезмерной нагрузкой. У научного руководителя должно быть время на проведение консультаций. Из-за слишком плотного графика некоторые сотрудники кафедры могут относиться к своему руководству спустя рукава – заниматься исследованием под «присмотром» таких преподавателей бесполезно

Обращайтесь к тем, чья деятельность напрямую связана с темой вашего исследования. Изучите список преподаваемых дисциплин и выберите в качестве руководителя того, кто ведет необходимые вам предметы. Так вы будете уверены в том, что научрук точно разбирается в предмете вашего исследования

Итак, сегодня мы постарались как можно более подробно рассмотреть вопрос о том, как выбрать научрука. Для этого мы представили подборку полезных рекомендаций, благодаря которым вы сможете принять верное решение относительно выбора руководителя для своего исследования.