Зачем ремонтировать отмостку фундамента МКД

Отмостка – часть системы водоотведения многоквартирного дома, специальное покрытие, которое располагается по внешнему периметру здания. Отмостка выглядит как покрытие из асфальта или бетона, немного возвышающееся над уровнем земли.

Основная задача отмостков – защитить фундамент многоэтажного здания от проникновения воды с поверхности. Когда вода попадает под отмостку, начинается процесс разрушения фундамента, особенно в холодное время года, когда проникшая внутрь влага замерзает. Если в фундаменте есть малейшие трещины, вода в них расширяется при замерзании и создает трещины большего размера.

Отмостка не является обязательным элементом при строительстве домов. Если у многоэтажного дома организована качественная система отведения воды с кровли (отливов и капельников), а сам дом вплотную примыкает к асфальту, дополнительная защита от осадков не требуется. Однако если дом располагается непосредственно около грунта, отмостка становится обязательной.

Отмостки делают водонепроницаемыми, изготавливают из бетона или асфальта (асфальтобетонной смеси, асфальтовой крошки). Покрытие располагают под небольшим углом к земле, чтобы талая и дождевая вода стекали в землю, а не образовывали лужи около стен дома.

К сожалению, все подлежит физическому износу с течением времени. С годами асфальт и бетон начинают трескаться, образуются сколы, и отмостка перестает быть герметичной. Если своевременно не ремонтировать конструкцию, фундамент здания начнет разрушаться, терять несущие свойства, пока не достигнет аварийного состояния.

О ремонте следует задуматься, если возникли признаки нарушения герметичности покрытия:

Трещины, сколы, ямы;

Расслоение;

Вода на стенах в подвальных помещениях.

Отмостки являются частью общедомового имущества собственников жилья. За ремонт несет ответственность управляющая организация многоквартирного дома: ТСЖ, УК, ЖСК или ЖЭК. Если разрушено около 30% конструкции, выполняется текущий ремонт, если больше 30% - капитальный. Ремонтируют или сотрудники ЖЭКа, или работники подрядных организаций (https://nevkd.ru/asfaltirovanie/otmostka-fundamenta)

Этапы ремонтных работ:

Демонтаж старого асфальтового или бетонного покрытия.

Расчистка и трамбовка грунта.

Монтаж опалубки, засыпка подушки из щебня, армирование.

Укладка бетонного или асфальтового покрытия.

Средства на текущий ремонт выделяют из денег, которые жильцы дома платят управляющей компании за содержание общедомового имущества. В отдельных случаях производится дополнительный сбор средств среди собственников помещений на выполнение ремонтных работ. Капитальный ремонт отмостков выполняется в рамках программ за счет государства.