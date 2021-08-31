Надежен ли дом из бревна? Давайте избавимся от сомнений

Вы решили строить дом. Теперь нужно сделать несколько важных выборов. Одни из них − определиться с материалом. И тут Вас начинает раздирать дилемма: камень или дерево. С одной стороны душа лежит к проектам домов из бревна. С другой стороны, Вы постоянно слышите доводы «добрых людей» о том, что деревяшки − одноразовые изделия. Поговорим о том, есть ли основания у данного мифа.

Деревянные дома горят

Вот эта жуткая фраза является одним из самых распространенных контр аргументов против выбора древесины в качестве материала. Пожар вообще − страшное явление. Но он не выбирает, где случиться в строении из камня или в каком-то еще.

Репутацию Вашему любимому материалу тут попортила ассоциация с дровами. Но сам по себе материал стен вообще не является источником пожара. Тут нужно, чтобы совпали 3 условия: источник огня, питательная среда и приток кислорода.

Источником может быть искра в проводке, уголек из камина, неисправная бытовая техника, попавшая на газовую плиту штора.

Питательная среда далеко не всегда дерево. Производители обрабатывают бревна специальными отталкивающими огонь составами. Зато отлично горит мебель, бытовая техника, и в процессе выпускает опасный для жизни дым. И тут вообще не важно из чего Ваше жилище.

Приток кислорода устранить нельзя, ведь воздух везде. Главное его не усиливать открытием окна.

Какой из этого всего вывод? Выбирайте грамотного подрядчика, который построит Вашу крепость с правильным проектом, учтет все важные детали: спроектирует и смонтирует безопасную систему электрификации, установит надежную печь или камин.

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Бревна гниют

Тоже популярный аргумент, чтобы выбрать камень или кирпич. Действительно, микроорганизмам в древесине комфортно. Но, во-первых, производители обрабатывают исходный материал специальными антисептическими составами.

Приведем тут наш контраргумент против камня и кирпича. Приходилось ли Вам когда-нибудь видеть плесень в ванной? Увы, да: каждый когда-нибудь такое видел. В ванной нет бревен, там есть плитка, она гладкая и плотная, как и кирпич. Так что нет прямой взаимосвязи между выбором леса или камня с кирпичом и появлением микроорганизмов.

Просто выбирайте надежного поставщика. «Леском» − собственник двух заводов по производству оцилиндрованного бревна, клееного бруса, профилированного бруса.

Лес портит вода

Вода, как известно, и камень точит. Когда зимой вода замерзает, она расширяется, в каменных стенах с годами появляются трещины. Со срубами такого не происходит. Древесина эластична, а камень нет. Так что данный контр аргумент полностью надуманный.

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