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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Частотные преобразователи Ermangizer

Частотные преобразователи Ermangizer

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
prompoint.ru
Ermangizer – разработка екатеринбургского предприятия “Агава”, уже почти 20 лет работающего в области электроэнергетики.

Ermangizer – разработка екатеринбургского предприятия “Агава”, уже почти 20 лет работающего в области электроэнергетики. Российское производство дает возможность снизить себестоимость товаров, при этом, используются наиболее современные технологии, электронные компоненты, что позволяет успешно конкурировать даже с более дорогими импортными марками.

Производитель ориентирован, в первую очередь, на системы водоснабжения. Техника позволяет точно корректировать напор воды, увеличивает эксплуатационный срок оборудования, защищает его от высокого гидравлического давления, механических нагрузок, уменьшает вероятность аварийных ситуаций.

Наиболее востребованными являются приборы серии E-V300-P. Эти модели частотных преобразователей Ermangizer ориентированы на подключение к трехфазным сетям, трехфазный выход ориентирован на подключение к производительному промышленному оборудованию, максимальная мощность – 450 киловатт.

Преимущества

Сильные стороны частотных преобразователей выглядят следующим образом:

  1. Высокая точность поддержания давления воды.

  2. Легкость монтажа. К циркуляционному контуру нужно подключить исключительно датчик давления, непосредственно частотник не связан с системой. Это дает возможность монтировать технику к уже используемому комплексу, без переоборудования, в том числе с сохранением прежнего реле давления.

  3. Системе не нужен объёмный водяной бак. Преобразователь гарантирует плавный запуск электромотора, гидроудары исключены, так что допустимо использование баков объемом 5-8 литров.

  4. Экономичность. Первый момент – возможность установки компактного гидроаккумулятора, второй – снижение расхода электроэнергии до половины от изначального.

Функциональные возможности

Использование частотных преобразователей позволяет решить следующие задачи:

  • Стабильное давление в системе. Пользователь сам устанавливает оптимальный уровень, перепады исключены, что обеспечивает максимальный комфорт и надежность.

  • Плавный запуск и торможение двигателя насоса. Вероятность гидроудара – 0%, нагрузка на энергосистему, запорную арматуру и другие элементы циркуляционного контура минимальна.

  • Исключение сухого хода насосного модуля. Если давление падает до критических показателей, система обесточивается, оборудование не может быть повреждено и выведено из строя.

  • Защита насосов вентиляторов от работы при повышенном напряжении, температуре, при ненормативной нагрузке.

  • Вспомогательные функции, оперативное реагирование на разгерметизацию циркуляционного контура.

  • Автоматическая диагностика, при возникновении неисправности комплекс перезапускается для восстановления нормативных показателей.

Управление построено на наиболее современной и точной пространственно-векторной технологии, комплектация предусматривает всю необходимую электронику, нет необходимости в дополнительном подключении модулей, определяющих текущую скорость и позицию ротора. Модели универсальны, могут использоваться в различных промышленных, производственных отраслях.

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