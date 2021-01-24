Суд вынес решение в пользу Crowe CRS в налоговом споре в Мурманской области

Налоговой практике Crowe CRS удалось добиться подтверждения судами трех инстанций права одного из крупнейших гостиничных операторов страны на применение пониженной ставки по налогу на имущество в рамках инвестиционного соглашения с правительством Мурманской области. Резолютивная часть решения суда кассационной инстанции обнародована 19 января 2021 года, мотивировочная часть ожидается к публикации до конца месяца.

Основой для налогового спора стал отказ инвестору Мурманской области в применении пониженной ставки налога на имущество в связи с ограничительным толкованием налоговым органом ряда положений регионального законодательства. Осложняющим фактором также стала совокупность фактических обстоятельств, связанных с длительным периодом реализации инвестпроекта.

«По нашей оценке, решение суда играет позитивную роль в повышении инвестиционной привлекательности Мурманской области, внося определенность в применение положений регионального законодательства об условиях применения налоговых льгот. У налоговых органов теперь не будет оснований для оспаривания льгот у других инвесторов», – отмечает старший юрист налоговой практики Crowe CRS Семен Дергачев.

В Мурманской области уже не первый год действует единая система поддержки инвестиционной деятельности. С этой целью в 12 муниципалитетах внедрен интегрированный на муниципальный уровень региональный инвестиционный стандарт 2.0. Регион регулярно участвует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации , в 2020 году Мурманская область заняла 56 место, улучшив свое положение на 15 позиций в сравнении с прошлым отчетным периодом.

Инвестор осуществил реконструкцию одного из объектов в городе Мурманск. Данная реконструкция была признана приоритетным инвестиционным проектом, и в 2017 году с Правительством Мурманской области подписано инвестиционное соглашение. Согласно данному соглашению по налогу на имущество была предоставлена льготная налоговая ставка 0,9%.

Однако налоговый орган отказал инвестору в применении льготной ставки налога. Основной довод был основан на том, что п. 5 ст. 1 Закона Мурманской области о налоге на имущество предусматривает применение пониженной ставки только в отношении имущества, которое «учтено на счете учета основных средств после заключения соглашения…». Поскольку инвестиционное соглашение было заключено после ввода объекта в эксплуатацию, то право на льготу не возникает.

Суды согласились с юристами Crowe CRS в том, что позиция инспекции основана на неверном толковании закона. Начало инвестиционного проекта связывается с фактическим началом инвестиций, а не с датой подписания инвестиционного соглашения. Словосочетание «учтено на счете учета основных средств после заключения соглашения…» не означает, что ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен после подписания инвестсоглашения. Если бы законодатель подразумевал то, о чем говорит налоговый орган, то в Законе о налоге на имущество была бы использована терминология ПБУ 6/01 «Учет основных средств», например, словосочетание «принято на учет». Текущая формулировка закона означает лишь то, что инвестор обязан сохранять статус основного средства у объектов, к которым была применена льгота, в течение всего срока действия инвестиционного соглашения.

Позицию, сформированную юристами Crowe CRS, 23 июня поддержал Арбитражный суд Мурманской области, 24 сентября Арбитражный суд апелляционной инстанции, 19 января – Арбитражный суд Северо-Западного округа.

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