В Петербурге таксист ограбил пассажира

Накануне ночью, около двух часов к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 33-летний петербуржец, который пояснил, что проезжал в качестве пассажира в такси, и у дома 92 по Ленинскому проспекту водитель силой отобрал у него более 7 тысяч рублей наличных денег.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 82 отдела полиции Красносельского района по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего гражданина одного из закавказских государств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.