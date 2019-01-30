В Ленобласти охотник по ошибке застрелил напарника

В минувший вторник в Волховском районе Ленинградской области произошел трагический инцидент, охотник застрелил своего напарника, приняв его за дикого зверя.

Сегодня около 1 часа ночи в Сясьстроевский отдел полиции явился 42-летний житель Киришей. Мужчина рассказал, что накануне около 14 часов с другом, 38-летним жителем поселка Свирица, отправился на охоту в лесной массив у деревни Загубье. Около 19 часов охотники разъехались по лесу. Спустя некоторое время киришанин увидел среди деревьев силуэт, подумал, что это зверь, и выстрелил по нему со своего карабина «Тигр» два или три раза. Подойдя ближе, вместо добычи он увидел труп своего напарника.

Перепуганный мужчина бросился бежать и поехал в Свирицу, к родителям. Им он сказал, что его друг застрелился. Вместе с отцом охотник отправился на место происшествия, но найти тело не смогли.