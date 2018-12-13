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» » В Колпинском районе задержали насильника

В Колпинском районе задержали насильника

0
11
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Колпинском районе Петербурга задержан мужчина подозреваемый в совершении сексуального насилия в отношении 15-летней школьницы

В Колпинском районе Петербурга задержали насильника совершившего сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки.

Напомним, что еще 01 декабря к полицейским обратился 39-летний петербуржец, отец 15-летней школьницы, который сообщил, что еще 7 ноября в поселке Понтонный, в 50 м от школы на Волховстроевской улице, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери. Все происходило в половине второго ночи.

По подозрению в совершеннии данного преступления задержан 40-летний уроженец Украины. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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