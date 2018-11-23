В Ленобласти на обочине дороги обнаружен труп молодой женщины

Накануне в Гатчинском районе Ленинградской области у деревни Кобралово, вблизи вышки сотовой связи нашли труп молодой женщины.

Тело неизвестной блондинки, на вид 30 лет, было обнаружено 22 ноября пенсионером из Березовой Рощи.

Одежда с жертвы была частично сорвана и разбросана вокруг тела. На погибшей были одеты синие джинсы, оранжевая курка, зеленый бюстгалтер, на ногах красные кроссовки. Внешних признаков насильственной смерти на теле оказалось.

Рассматриваются различные версии, в том числе изнасилования. Не исключено, что жертва зарабатывала своим телом на трассах Ленобласти.