В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

Накануне вечером около 19 часов, в городе Подпорожье Ленинградской области на улице Ленина у дома 27 автомобиль "Нива Шевроле" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу, после чего с места происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался на месте.

Полицейскими был установлен и задержан 59-летний местный житель, который предположительно управляя указанным автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть школьницу.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.