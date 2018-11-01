На Васильевском острове задержаны автоугонщики

Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали двоих граждан, которые совершили две кражи автомобилей марки «Киа Рио», припаркованных во дворах на Наличной улице и проспекте Кима.

24 октября 2018 года от дома 40/4 на Наличной улице был похищен автомобиль «Киа Рио», принадлежащий 25-летнему петербуржцу. Затем 26 октября от дома 4 на проспекте Кима похищен автомобиль такой же марки, принадлежащий 55-летнему жителю Кемеровской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Василеостровского района задержали двоих мужчин: 31-летнего гражданина сопредельного государства и 34-летнего местного жителя, которые изобличены в совершении указанных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.