На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП

Вчера днем в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, легковой иномарки и автобуса. Авария случилась около 13:50 у дома 79 по Петергофскому шоссе.

22-летний молодой человек на автомобиле Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter под управлением 62-летнего мужчины, а затем – с автобусом «ЛиАЗ», за рулем которого был 59-летний мужчина, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», участниками ДТП стали Ford Focus и маршрутка. Причем, как видно на фото, сильнее всего повреждены задняя часть легковушки и передняя часть микроавтобуса.

По данным ГИБДД, водитель «Форда» получил тяжелые травмы, а его 21-летняя пассажирка – средней тяжести. Также пострадали трое пассажиров маршрутки: двое мужчин и женщина. Их состояние оценивается как средней тяжести.